Popüler mesajlaşma platformu Telegram, WhatsApp kullanıcılarını kıskandırabilecek özellikleri içeren yeni güncellemesini kullanıma sundu. Telegram 8.4 güncellemesiyle artık mesajlara emoji ile tepki vermek mümkün olacak.

WhatsApp ile birlikte dünyanın en popüler mesajlaşma platformları arasında yer alan Telegram, her yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcılarına daha iyi bir mesajlaşma deneyimi sunmaya çalışıyor. İlk olarak 2013’te kullanıma sunulan ve Rus programcı Pavel Durov tarafından yaratılan platform, geçtiğimiz aylarda görüntülü görüşmelerin ve canlı yayınların kayıt altına alınacağı bir özelliğini duyurmuştu.

Şimdi de Telegram’dan WhatsApp kullanıcılarını kıskandıracak bir güncelleme geldi. Yapılan açıklamalara göre 550 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulamaya Telegram 8.4 güncellemesi ile birlikte uzun zamandır beklenen birçok yeni özellik ekleniyor.

Mesajlara ‘emoji’ ile tepki verilebilecek

Gelen haberlere göre kullanıma sunulan Telegram 8.4 güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, artık mesajlara ‘emoji’ ile tepki verebilecek. Daha önce iMessage, Discord ve Slack gibi mesajlaşma platformlarında karşılaştığımız bu özellik, Telegram kullanıcılarının altı farklı emoji ile mesajlara tepki vermesine olanak sağlayacak. Ayrıca bu emojilerin, iOS’ta özelleştirilebileceği; ancak bunun şu an için Android’te mümkün olmadığı belirtildi. Mesajlara iki kez tıklanılarak kullanılabilecek olan emojilerin ‘Ayarlar’ kısmındaki ‘Çıkartmalar ve İfadeler’ bölümünde bulunan ‘Hızlı Tepki’den değiştirilebileceği de açıklamalar arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra Telegram, mesajlaşma deneyimini daha da iyileştirmek için ‘animasyonlu emoji’lerin geliştirilerek çok daha büyük ve ilgi çekici hâle getirildiğini aktardı. Ayrıca, gönderilen mesajların gizlenmesi için bir ‘Spoiler’ uyarısı da kullanıma sunuldu. Bunun sayesinde kullanıcılar, gönderilen metnin gizlenmesini sağlayabilecek; gizlenen metinler de mesaja tıklanıldığında açılabilecek. Mesajları direkt olarak uygulama üzerinden farklı bir dile çevirebilecek bir özelliğin de platforma eklendiği yapılan açıklamalarda belirtildi.

WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma platformu unvanını korumaya devam ediyor. Ancak Telegram’ın, uygulamasını gittikçe iyileştirerek bu konuda önemli hamleler yaptığını ve diğer mesajlaşma platformlarının önüne geçmede büyük adımlar attığını söylememiz yanlış olmaz.