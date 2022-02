Adı sık sık skandallarla anılsa da dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp deneyiminizi bir adım ileri taşıyan WhatsApp Plus uygulaması pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Gelin WhatsApp Plus nedir, hangi özellikleri sunuyor, bildiğimiz WhatsApp’tan farkı ne ve en önemlisi güvenli mi sorularına yakından bakalım.

Meta, eski adıyla Facebook şirketinin mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, adı sık sık skandallarla anılsa ve pek güvenilmese bile yine de dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak kullanılmaya devam ediyor. Pek çok uygulama için olduğu gibi WhatsApp için de kullanıcı deneyimini bir adım ileri taşıyan WhatsApp Plus isimli bir uygulama var. WhatsApp Plus elbette resmi bir uygulama değil.

WhatsApp Plus ile bildiğimiz WhatsApp kullanıyorsunuz ancak başta arayüz ve tema olmak üzere karşınıza pek çok farklı özellik çıkıyor. Resmi uygulamada olmayan birçok farklı gizleme yöntemi de bu uygulama ile kullanıcılara sunuluyor. Ancak ne kadar güvenli olduğu her zaman tartışılan bir konudur. Gelin WhatsApp Plus nedir, hangi özellikleri sunuyor, bildiğimiz WhatsApp’tan farkı ne ve en önemlisi güvenli mi sorularına yakından bakalım.

WhatsApp Plus nedir?

Alexmods tarafından geliştirilen ve yayınlanan WhatsApp Plus uygulaması, kullanıcılarına WhatsApp resmi uygulamasında olmayan özellikler sunarak farklı bir WhatsApp deneyimi yaşatan ve resmi olmayan bir mobil uygulamadır. WhatsApp Plus resmi bir mobil uygulama olmadığı için uygulama mağazalarında bulamazsınız. APK olarak indirmeli ve elle kurulum yapmalısınız.

WhatsApp Plus ne işe yarar?

WhatsApp Plus, aslında bildiğimiz WhatsApp. Ancak resmi uygulamanın sunmadığı pek çok farklı özellik sunuyor. Özelleştirilebilir tema, arayüz ve farklı gizlilik özellikleri ile WhatsApp Plus öne çıkıyor. Yani resmi uygulamadan sıkılan ama farklı bir mesajlaşma hizmetine de geçmek istemeyen kullanıcılar, WhatsApp Plus ile farklı bir deneyim yaşıyorlar.

WhatsApp Plus tarafından kullanıcılara sunulan özellikler:

Özelleştirilebilir 4 binden fazla tema

Özelleştirilebilir arayüz

Farklı yazı tipleri

Resmi uygulamada olmayan emojiler

Çevrimiçi bildirimini gizleme

Mavi tiki ve gönderildi tikini gizleme

Uygulamayı desen ve parmak izi ile kilitleme

Yönlendir, iletildi bildirimlerini gizleme

Yazıyor bildirimini gizleme

Sohbet sabitleme

Eski mesajları silme

Karanlık mod

Uygulamaya özel internet kapatma

Kaydedilmeyen numaraya mesaj gönderme

Kolay ayarlar menüsü

WhatsApp Plus tarafından kullanıcılara sunulan özelliklerden öne çıkanlar bu şekilde ancak tamamı bunlar değil. Gariptir, WhatsApp Plus uygulaması resmi uygulamaya göre çok daha sık güncelleme alıyor ve her güncelleme ile birlikte pek çok yeni özellik sunuyor. Resmi uygulamada olan tüm özellikleri zaten sunuyor olduğunu söylemeye gerek yok.

WhatsApp ve WhatsApp Plus farkları:

WhatsApp özellikleri; Resmi bir uygulama olduğu için güvenilirdir. Uygulama mağazalarında bulunduğu için kurulumu kolaydır. Bilinen en güvenli mesajlaşma uygulamalarından biridir. Yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir. Özellikleri sınırlıdır. Özelleştirilebilir temalar ve arayüz sunmaz. Çoklu hesap desteği vermez. Mesaj silme süresi ve özellikleri sınırlıdır.

WhatsApp Plus özellikleri; Dilediğiniz neredeyse her şeyi özelleştirebilirsiniz. Sesli aramaları devre dışı bırakabilirsiniz. Profil resminizi gizleyebilirsiniz. 4 hesaba kadar çoklu hesap desteği sağlar. Mesaj silme özelliği gelişmiştir. Resmi bir uygulama olmadığı için güvenli değildir. Kullandığınız için WhatsApp tarafından yasaklanabilirsiniz. APK olarak edinmeniz gerektiği için kurulumu zordur. Resmi bir uygulama olmadığı için her an ortadan kaybolabilir.



WhatsApp ile WhatsApp Plus arasındaki en temel fark, birinin resmi diğerinin resmi olmamasıdır. Elbette pek çok kullanıcı için pek anlam ifade etmiyor ancak karşınızda koca bir şirket tarafından desteklenen resmi bir uygulama olması, emin olun birkaç basit özellikten çok daha önemlidir.

WhatsApp Plus güvenli mi?

Uygulama mağazalarında bile yer almayan bir mobil uygulama için güvenli demek söz konusu değil. WhatsApp’ın mesajlarımızı uçtan uca şifrelemesine rağmen yalnızca meta verilerimize erişebildiği için kopardığımız yaygarayı hatırlayın. WhatsApp temel güvenliği sağlarken bile bu kadar şüphe uyandırıyorsa hiçbir güvenlik ve gizlilik garantisi vermeyen WhatsApp Plus’a nasıl güvenilir?

Zaten ilk sorun, uygulamayı APK olarak edindiğiniz zaman başlıyor. Resmi ve güvenilir bir APK indirme kaynağından söz edemeyeceğimiz için ilk indirme sırasında bile risk altındasınız. Sonuçta indirmek istediğiniz dosya ile birlikte hangi virüslerin ya da kötü amaçlı yazılımların geleceğini bilemezsiniz.

Diğer bir şüpheli nokta ise uygulamanın erişebileceği bilgileriniz. WhatsApp Plus; kameranıza, mikrofonunuza, kişilerinize, fotoğraflarınıza erişebiliyor. Uçtan uca şifreleme garantisi vermediği için mesajlarınıza bile erişebileceğini söyleyebiliriz. Hal böyle olunca WhatsApp Plus güvenli mi sorusunun yanıtı hayır, güvenli değildir. Yine de risk almak isterseniz siz bilirsiniz.

Kullanıcılarına farklı bir WhatsApp deneyimi sunan WhatsApp Plus nedir, özellikleri neler ve en önemlisi güvenli mi gibi merak edilen soruları yanıtlayarak uygulama hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. WhatsApp Plus kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.