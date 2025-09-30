Tümü Webekno
WhatsApp'a Hareketli Fotoğraf Paylaşma Özelliği Geldi

WhatsApp'a birçok yeni özellik eklendiği açıklandı. Artık Live ve Hareketli fotoğraf gönderebileceksiniz, Android'de belge tarayabileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, resmî blog sitesinden yaptığı bir duyuruyla yepyeni özelliklerin uygulamaya eklendiğini duyurdu. Çok seveceğiniz yeni özellikler, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Yeni özelliklerden en öne çıkanı şüphesiz Live ve Hareketli Fotoğraf desteği. Artık telefonunuzdan çektiğini hareketli bir fotoğrafı formatı bozmadan WhatsApp üzerinden diğer insanlara gönderebileceksiniz. Öte yandan başka yeniliklerde var.

WhatsApp’a gelen yeni özellikler

Live ve hareketli fotoğraf desteği

iOS’te Live fotoğraflar olarak, Android’de ise hareketli fotoğraflar olarak bildiğimiz özellik, kullanıcının bir görselin birkaç saniye öncesini de içeren hareketli görsellere deniyor ve sıkça kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. İşte artık bu formatı bozmadan direkt WhatsApp’tan gönderebiliyorsunuz. Gönderdiğiniz fotoğrafın üst kısmında hareketli veya Live olduğunu gösteren bir ibare yer alıyor.

Yeni çıkartma paketleri

Kullanıcıların sohbetlerini daha dolu ve eğlenceli hâle getirmek için yepyeni çıkartma paketleri de kullanıma sunuldu. Korkusuz Kuş, Okul Günleri veya Tatil paketlerindeki çıkartmaları indirerek sohbetlerinizde kullanabileceksiniz.

Grupları kolayca arama

Grup isimlerini bazen hatırlamakta zorluk çekebiliyoruz. Bunu çözmek için bir özellik getirildi. Artık kullanıcılar grupta olduklarını bildikleri birini direkt sohbetler sekmesinden aratıp ortak gruplara ulaşabiliyor.

Android’de belge tarama

Artık kullanıcılar, Android cihazlarında doğrudan WhatsApp üzerinden belgeleri tarayabilir, kırpabilir, kaydedebilir ve gönderebilir. Bu özellik hâlihazırda iOS’te sunuluyordu.

Meta AI ile arka planlar

Şirket, yapay zekâ aracı Meta AI’ya da yepyeni bir özellik getirdi. Artık kullanıcılar bu aracı arka planlar oluşturabilme imkânına sahip olacak. Maalesef Meta AI ülkemizde henüz WhatsApp kullanıcılarına sunulmadığı için biz kullanamıyoruz.

