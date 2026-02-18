Tümü Webekno
WhatsApp, Hesabınızı Daha Güvenli Hâle Getirecek: Yakında Şifre de Ekleyebileceksiniz!

WhatsApp, kullanıcıların hesabını koruması için yepyeni bir güvenlik önlemi geliştiriyor. Yakında hesabınıza şifre de ekleyebileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, güvenlik konusuna da çok önem veren bir firma. Bu yüzden de platforma kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini artıracak yeni özelliklerin sürekli eklendiğini görüyoruz. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha ekleneceği ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edilenlere göre WhatsApp, kullanıcıların hesaplarını koruması için yeni bir güvenlik katmanı eklemeyi planlıyor. Yakında hesabınıza şifre de ekleyebileceksiniz.

Hesabınızı şifreyle koruyabileceksiniz

WhatsApp hesapları, şu anda iki faktörlü doğrulama ile korunuyor. Bu yöntemde ilk aşamadan sonra telefon numaranıza gönderilen bir kod ile hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Tabii ki iki faktörlü koruma en iyi güvenlik yöntemlerinden biri ancak WhatsApp, buna bir katman daha ekleyerek güvenliği daha da artıracak.

Ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere WhatsApp hesabınıza bir de şifre ekleyebileceksiniz. Bu şifre, kod aldıktan sonra sorulan 3’üncü bir güvenlik katmanı olacak. Şifreler, 6-20 karakter arasında olacak ve en az bir harf ve rakam içermek zorunda olacak. WhatsApp, şifrenin ne kadar güçlü olduğunu size söyleyecek. Şifrelerin isteğe bağlı olacağını, kullanıcı istediğinde kaldırılabileceğini veya değiştirilebileceğini belirtelim.

Kullanıcı güvenliğini bir üst seviyeye çıkaracak şifre özelliği şimdilik geliştirilme aşamasında. Ne zaman WhatsApp’a ekleneceğini bilmiyoruz. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

