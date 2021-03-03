WhatsApp geliştiricileri, fotoğrafların kendi kendine kaybolmasını sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Özelliğin kullanıma sunulmasıyla kullanıcılar, sohbet sayfasından çıkıldığı an kaybolacak fotoğraflar gönderebilecekler. Ancak bu özelliğin ölü doğma gibi bir ihtimali de bulunuyor.

WhatsApp geliştiricilerinin uygulamanın Android ve iOS sürümü için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açığa çıktı. WhatsApp'la ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen WABetaInfo tarafından keşfedilen bu özellik, sohbetlerde gönderilen fotoğrafların kendi kendini yok etmesini sağlıyor. Tıpkı bir süre önce yaygınlaşmaya başlayan "kendi kendini yok eden mesajlar" gibi şimdi de "kendi kendini yok eden fotoğraflar" hayatımıza girmiş olacak.

WhatsApp kullanıcıları, yeni özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte fotoğraf gönderme sayfasında yeni bir buton görecekler. Görüntüyü göndermeden önce bu butona tıklayan kullanıcı, böylelikle kendi kendini yok eden fotoğraf göndermiş olacak. Ancak bu kez mesajlarda olduğu gibi belirli bir tarih ayarlaması yapılmayacak. Sohbet sayfasından çıkıldığı an, o görüntü kaybolacak ve bir daha da görüntülenemeyecek.

Özellik güzel görünüyor olsa da önemli bir eksiği var: Ekran görüntüsü alma işlevi kısıtlanmamış

WhatsApp'ın geliştirmekte olduğu özellik, özellikle de özel görüntüler paylaşan kullanıcıların sevebileceği türden. Ancak WABetaInfo'nun yaptığı incelemelere göre bu özellik, büyük bir eksiğe sahip. Bu eksiklik, söz konusu görüntüler için ekran kaydının kısıtlanamaması olarak karşımıza çıkıyor. Yani kaybolacak bir fotoğraf aldığınızda, o fotoğrafın ekran görüntüsünü alabileceksiniz. Bu haliyle ölü olarak doğacak özelliğin kararlı sürüme geldiğinde ekran görüntüsünü alıp almayacağı bilinmiyor.

WhatsApp geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak bu özelliğin çok kısa bir süre sonra beta kullanıcılara sunulması, ardından da kararlı sürüme ulaşması bekleniyor. Kendi kendine kaybolan fotoğraflar özelliği ile ilgili daha fazla detay, önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır.