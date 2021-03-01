WhatsApp, yaklaşık 1 aydır test edilen video sesini kapatma özelliğini tüm Android telefonlar için yayınladı. iOS kullanıcılarının ise özellik için biraz daha beklemesi gerekiyor.

WhatsApp, şubat ayının başlarında Android Beta sürümünde görülen “video sesini kapatma” özelliğini tüm kullanıcılar için nihayet yayınladı. Yeni gelen özellik ile birlikte WhatsApp kullanıcılar, karşı tarafa bir video gönderirken videonun sesini kapatabilecekler.

İster WhatsApp’ın kendi kamera uygulamasıyla bir video kaydedin ister galerinizdeki bir videoyu göndermeye çalışın, video düzenleme ekranının sol üst köşesindeki “sessiz” simgesine dokunarak videonun sesini kapatabilirsiniz.

Anlık olarak çekilen bazı videolarda ses kalitesi düşük olabilir ya da çok fazla arka plan gürültüsü yer alabilir. WhatsApp, videonun sesini kapatma özelliği ile kullanıcıların bu “gürültüleri” karşı tarafa iletmesinin önüne geçiyor.

WhatsApp, video sesini kapatma özelliğini şu an için yalnızca Android kullanıcıları için yayınladı. Ancak güncelleme kullanıcılara kademeli olarak ulaştığından bazı kullanıcılar henüz kullanamıyor olabilir.

Android akıllı telefona sahip kullanıcılar, Play Store üzerinden uygulamayı v2.21.3.19 sürümüne güncelleyerek özelliği kullanmaya başlayabilirler. Özelliğin iOS için ne zaman yayınlanacağı ise şu an için bilinmiyor.