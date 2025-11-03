WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp'ın çok beklenen kullanıcı adı özelliğiyle ilgili yeni bilgiler geldi. Buna göre kullanıcı adını arayarak direkt sesli ve görüntülü arama yapılabilecek.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni özellikler deniyordu. Bunlardan biri de telefon numarası ihtiyacını ortadan kaldıracak, çok beklenen kullanıcı adı özelliğiydi. Yakında WhatsApp kullanıcılarının tıpkı sosyal medya platformları gibi kendilerine ait bir kullanıcı adı olacak.

Kullanııc adları hâlâ test aşamasında. Ne zaman geleceklerine dair bir bilgi yok. Ancak WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün son betasında fark edilen bir durum, kullanıcı adlarıyla ilgili bizlerle yeni bilgileri buluşturuyor.

Kullanıcı adı yoluyla sesli ve görüntülü arama yapılabilecek

Gelen bilgilere göre WhatsApp, kullanıcı adlarını temel alan bir arama özelliği geliştiriyor. Yani kullanıcılar, aramalar bölümü üzerindeki arama çubuğuna diğer insanların kullanıcı adlarını yazıp onları bulabilecek ve direkt sesli veya görüntülü arama yapabilecek. Kullanıcı adını yazdığınızda WhatsApp’ta o ismi kullanan kişileri görebileceksiniz.

Daha önce çıkan bilgilerde direkt sohbetler üzerinden kullanıcı adı arayarak insanları bulmanın geleceğini görmüştük. Şimdi ise aramalara bu eklenecek ve direkt sesli ve görüntülü arama yapılabilecek. Bu özelliğin tabii ki opsiyonel olacağını belirtmek gerek. Ayarlardan isterseniz kapatabileceksiniz. Ayrıca ekstra koruma olarak kullanıcı adı şifreleri üzerinde de çalışıldığını görmüştük. Sizinle konuşmak isteyenlerin bu şifreye sahip olması gerekiyordu. Daha fazla gizlilik isteyenler bu özellikten yararlanabilecek.

Kullanıcı adı arama özelliğinin aslında iyi yanlarının da olabileceğini belirtmekte fayda var. Direkt telefon numaranızı paylaşmanızın önüne geçerek sadece kullanıcı adıyla insanlarla etkileşime girmenize olanak tanıyor. Ayrıca bu aramalarda da uçtan uca şifreleme devam ediyor.

Kullanıcı adı özelliğinin ne zaman geleceği konusunda hâlâ bilgi yok. WhatsApp, uzun süredir bu özelliği test ediyor. Kullanıcı adlarının tamamen isteğe bağlı olacağının da altını çizmemiz gerek. İsteyenler şu anki gibi yalnızca telefon numarasıyla uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.