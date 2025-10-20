WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp aylar önce kullanıcı adlarını uygulamaya getireceğini açıklamıştı. Bugün ise iOS kullanıcıları için rezervasyonların başlayacağı ortaya çıktı.

WhatsApp, kullanıcı adı dönemine geçiş için önemli bir adım atıyor. Uygulama, iOS kullanıcılarının tercih ettikleri kullanıcı adlarını önceden rezerve etmesine izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, sistem tamamen devreye girmeden önce istedikleri kullanıcı adını güvence altına alabilecek.

Bu yeni özellikle birlikte WhatsApp, hem Android hem de iOS kullanıcılarına aynı deneyimi sunmak istiyor. Şu anda iOS için beta sürümünde test edilen sistem, kullanıcı adlarının tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi kişisel kimlik unsuru hâline gelmesini sağlayacak. Henüz kullanıma sunulacağı tarih netleşmemiş olsa da özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor.

Kullanıcı adı rezervasyonu nasıl yapılacak?

Kullanıcılar, erken erişim sürecinde istedikleri kullanıcı adını belirli kurallar dâhilinde rezerve edebilecek. Rezerve edilen kullanıcı adı, kullanıcıya özel hâle getirilecek ve başkaları tarafından alınamayacak. WhatsApp, kullanıcı adlarının en az 3, en fazla 30 karakter olmasını, sadece harf, rakam, nokta ve alt çizgi içermesini şart koşacak. Ayrıca taklit ve yanıltıcı kullanıcı adlarına da izin verilmeyecek.

Bu adımla birlikte WhatsApp kimlik sisteminde büyük bir dönüşüme girmiş olacak. Telefon numarası odaklı yapıdan, kullanıcı adı temelli bir sisteme geçişle birlikte gizlilik ve güvenlik de artacak. Böylece kullanıcılar dilediği kişilerle numaralarını paylaşmadan mesajlaşabilecek.