WhatsApp'ın "kullanıcı adı" özelliğinden yeni ekran görüntüleri geldi

WhatsApp'ın iOS 25.34.10.70 beta sürümünde kullanıcı adıyla kişi arama özelliği test ediliyor. Amaç, telefon numarası paylaşmadan iletişim sağlamak.

WhatsApp'ın "kullanıcı adı" özelliğinden yeni ekran görüntüleri geldi
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

WhatsApp’ın iOS için 25.34.10.70 kodlu beta sürümünde dikkat çeken bir özellik test ediliyor: kullanıcı adıyla kişi arama. Bu yenilik, telefon numarası bilmeden bir kullanıcıya ulaşmayı mümkün kılıyor.

Kullanıcı adı sistemi WhatsApp'ta uzun süredir geliştiriliyor. Telegram gibi rakip uygulamalarda zaten mevcut olan bu özellik, gizliliği artırması açısından önemli bir adım.

WABetaInfo’ya göre yeni özellik hâlâ geliştirme aşamasında. WhatsApp, gelecekte kullanıcı adlarının daha yaygın kullanılmasını sağlayarak telefon numarasına bağımlılığı azaltmak istiyor.

Whatsapp

