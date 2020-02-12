WhatsApp'ın Kullanıcı sayısı 2 Milyarı Geçti

Yeni nesil mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, 2 Milyardan fazla kullanıcısıyla SMS kavramını tarihe gömmek üzere. Kullanıcı sayısını her sene yükselten WhatsApp, Hindistan'da çok popüler. Ayrıca sık tercih edilen mesajlaşma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Hindistan, 2019 yılının temmuz ayında yapılan araştırmaya göre 400 milyon kullanıcısıyla WhatsApp’ı en sık kullanan ülke oldu. Batı ve Güney Asya, Avrupa, Güney Amerika ve Afrika ülkeleri de WhatsApp’ı en sık kullananlar arasında yerini almayı başardı. Artık SMS ve MMS kullanmayı tarihe gömen WhatsApp, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Fakat WhatsApp’ın sık tercih edilmediği ve popüler olmadığı bazı ülkeler var. Bu ülkeler arasında Çin, Japonya, Kore, Kuzey Amerika ülkeleri gibi ülkeler yer alıyor… Bu ülkelerde kişiler genelde 'WECHAT' veya "Line" uygulamasını kullanıyor.

WhatsApp’ın Facebook’a satılmasıyla birlikle kullanıcı sayısında gözle görülür bir artış oldu. Kullanıcılar için en önemli şeylerden birisinin güvenlik olduğunu bilen WhatsApp 'uçtan uca şifreleme' yöntemiyle yapılan görüşmelerin korunduğunu bildiriyor. Şirket; “Kullanıcıların konuşmalarını korumak her zamankinden daha önemlidir ve bu yüzden WhatsApp, uçtan uca şifreleme ile gönderilen her özel mesajı korur” diyerek, mesajların ifşa edilmesi gibi bir şeyin söz konusu olmayacağını dile getirdi.

'Güvenliğiniz bizim için önemli'

'Uçtan uca şifreleme' yöntemiyle gönderilen her mesajın güvende olduğunu ve güvenliğin şirket içinde önemli olduğu vurgulandı. Gönderilen mesajların kırılmaz bir kilit sistemi olan 'E2e' korunduğunu ve korsan bilgisayarla sızmayacağı ifade edildi. Bu şifrelemenin en önemli özelliği mesajların sadece cihazda kilitli tutulması olarak biliniyor. Yani çalışanlar dahil hiç kimse mesajlarınızı ele geçirip okuyamıyor. WhatsApp, güvenlikten ödün verilmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. 'E2e' şifreleme yönteminin ileri teknoloji olduğunu ve en iyi güvenlik uzmanlarıyla birlikte geliştirildiği söylenenler arasındadır.

WhatsApp Pay

Geçtiğimiz senelerde kolayca para göndermeyi sağlayacak olan WhatsApp Pay hizmetinin Hindistan’da yapılacağı duyurulmuştu. Fakat bazı aksaklıklar nedeniyle askıya alınan bu uygulama nihayet Hindistan’dan onayı almayı başardı. Dijital ödeme olan WhatsApp Pay’in Hindistan pazarında büyük yer alacağı tahmin ediliyor.