WhatsApp mesaj baloncuklarının tasarımı yenileniyor

WhatsApp’ın Android beta 2.25.36.16 sürümünde mesaj baloncuklarının görünümü değişti. Daha yuvarlak, modern ve "yumuşak" bir tasarım test ediliyor. Özellik henüz tüm kullanıcılara açık değil.

WhatsApp mesaj baloncuklarının tasarımı yenileniyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

WhatsApp’ın Android için yayınladığı 2.25.36.16 beta sürümü, mesaj baloncuklarında görsel bir değişikliği ortaya çıkardı. Yeni tasarım daha yuvarlak hatlara ve modern bir görünüme sahip.

Bu özellik şu anda sınırlı sayıda kullanıcıda test ediliyor. WhatsApp, arayüz iyileştirmelerini genellikle kademeli olarak yaydığı için değişiklik herkes tarafından hemen görülemiyor.

Tasarım güncellemesi özellikle uzun sohbetlerde daha okunaklı ve dengeli bir arayüz sunmayı hedefliyor. Eski keskin baloncuklara göre daha estetik bir deneyim sağlayacağı düşünülüyor.

Özellik hâlâ geliştirme aşamasında olduğundan geri bildirimlere göre değişiklik yapılabilir. WhatsApp’ın yakın zamanda bu tasarımı daha geniş kitlelere sunması bekleniyor.

Whatsapp

