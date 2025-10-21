WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Android 2.25.31.5 beta sürümünde mesaj limiti özelliğinden ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı. Özellik, spam mesajları engellemeyi hedefliyor.

WhatsApp, yeni sohbetlerde gönderilen mesaj sayısını sınırlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Android 2.25.31.5 beta sürümünden alınan ilk ekran görüntüleri, bu özelliğin nasıl görüneceğini gösterdi.

Yeni sistem, kullanıcıların cevap alamadığı konuşmalarda belirli bir mesaj sayısından sonra gönderimi durduruyor. Amaç, özellikle tanımadığınız kişilerden gelen istenmeyen mesajları azaltmak.

WABetaInfo tarafından paylaşılan görüntülere göre, WhatsApp bu özelliği yakında beta test kullanıcılarına açacak. Geri bildirimlerin ardından, genel kullanıma sunulması bekleniyor.

WhatsApp son dönemde gizlilik ve güvenlik önlemlerini güçlendiren güncellemeler yayınlıyor. Mesaj limiti özelliği de bu çabanın son halkası olarak görülüyor.