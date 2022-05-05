Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir beklenen mesajlara emoji ile tepki verme özelliğini bugün kullanıma sunduğunu açıkladı. Açıklamalara göre kullanıcılar artık mesajlara belirlenen altı emoji ile tepki verebilecek.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıma sunduğu yeni özelliklerle kullanıcılarının mesajlaşma deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. Bunlardan birisi ise, geçtiğimiz haftalarda bizim de sizlerle paylaştığımız mesajlara tepki verme özelliğiydi. Dev platform, bir diğer popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’da da benzeri bulunan bu özelliği belli kullanıcılarında test etmeye başlamıştı.

Aylar süren testlerin ardından bugün, özellik hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Gelen haberlerde Meta’ya bağlı platformun, ‘Tepkiler’ ismi verilen merakla beklenen yepyeni özelliğini kullanıma sunmaya başladığı ifade edildi.

Mesajlara emoji ile tepki vermek mümkün hale geldi

Duyurunun ilk olarak Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından yapıldığını belirtmek gerek. Zuckerberg Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Whatsapp’ta mesajlara emoji ile tepki vermenizi sağlayacak ‘Tepkiler’ bugün kullanıma sunuluyor” ifadelerini kullanarak uzun süredir beklenen özelliğin geldiğini resmen açıklamıştı.

Android ve iOS kullanıcılarına sunulan yeni özelliğin ne olduğundan da kısaca bahsedelim. ‘Tepkiler’, platformda yer alan mesajlaşmalarınıza emoji ile tepki vermenize olanak tanıyor. Mesajlara şu an için yalnızca 6 adet emoji kullanarak tepki verilebileceği de gelen açıklamalar arasında yer alıyor. Ek olarak WhatsApp, Instagram’dakine oldukça fazla benzeyen özellik ile ilgili birkaç önemli notu da kullanıcılar ile paylaştı;

Mesajlara yalnızca bir ekleyebilirsiniz

Kaybolan mesajlardaki tepkiler de mesajla birlikte kaybolacak

Tepkileri ve sayılarını gizlemek mümkün olmayacak

Bunların yanı sıra yakın gelecekte tüm emojilerin tepki verme özelliği için kullanılabilir hâle getirileceği de gelen haberler arasında yer alıyor. Son olarak özelliğin bugün kullanıma sunulduğunu, ancak tüm kullanıcılara henüz ulaşmamış olabileceğini de belirtmeden geçmemek gerek. Özelliğin herkes için kullanılabilir hale gelmesinin birkaç gün; hatta birkaç haftayı bulabileceği söylenebilir.

Nasıl kullanılır

WhatsApp, ‘Tepkiler’ özelliğinin nasıl kullanıldığı hakkında da bilgi paylaştı. Açıklamalara göre yeni özelliği kullanmak için;