YouTube’dan Tartışma Yaratacak Değişiklik

YouTube, yeni bir güncellemeyle beğenmeme butonunu üç noktalı menünün arkasına taşıyor.

YouTube, 2021 yılında "beğenmeme" sayısını kaldırdığında uzun süre tartışılmıştı. Şimdi de butonun kendisini göz önünden çekmeye hazırlanıyor. Uzun videolarda alıştığımız aşağı bakan başparmak simgesini bulmak artık eskisi kadar kolay olmayacak.

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Sosyal medyada paylaşılan kullanıcı raporlarına göre beğenmeme butonu, videonun hemen altındaki yerini kaybediyor. Olumsuz geri bildirim vermek isteyenlerin üç noktalı menüyü açması gerekecek. Şimdilik masaüstünde küçük bir kullanıcı grubuyla test edilen değişiklik, Reddit ve X'te eleştirilerin hedefinde.

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Buton kaldırılmadı ama saklandı

YouTube, beğenmeme özelliğini tamamen kaldırmıyor ancak ona ulaşmayı zorlaştırıyor. Platform, Shorts videolarında benzer bir tasarım değişikliğine gitmişti. Şimdi aynı yaklaşım standart uzun videolara da taşınıyor. Yani beğenmeme seçeneği hâlâ var, fakat eskisi gibi göz önünde değil.

Kullanıcılar tepkili

Yeni tasarım, olumsuz geri bildirim vermek isteyen izleyicilere fazladan birkaç adım ekliyor. Tepkilerin odağında da bu var. Sosyal medya kullanıcıları, değişikliğin içerik üreticilerine yöneltilen haklı eleştirileri zorlaştıracağını ve olumsuz geri bildirimlerin görünürlüğünü azaltacağını savunuyor.

YouTube bu değişikliği kalıcı hâle getirecek mi?

Şimdilik sınırlı bir kullanıcı grubuyla A/B testi kapsamında denenen değişikliğin kalıcı olup olmayacağı resmen doğrulanmış değil. Yine de YouTube'un Shorts tarafında izlediği yol, aynı tasarım anlayışının uzun videolara da yayılabileceğini düşündürüyor. Testin sonucunu ve şirketin atacağı sonraki adımı beklemek gerekecek.