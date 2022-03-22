WhatsApp'ın bir süre önce açığa çıkan emoji ile tepki verme özelliği, uygulamanın 2.22.8.3 kodlu Android beta sürümünde yine ortaya çıktı. An itibarıyla bazı beta kullanıcılarının beğenisine sunulan özellik, bir mesaja 6 emojiden bir tanesi ile tepki verilmesini sağlıyor.

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellikten bahsetmiştik. Telegram'dan esinlenerek oluşturulan bu özellik, kullanıcıların mesajlara emojilerle tepkiler verebilmesini sağlıyordu. Şimdi bu özellik, WhatsApp'ın 2.22.8.3 kodlu Android beta sürümünde ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, an itibarıyla mesajlara emojilerle tepki verebiliyorlar.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bir görüntü, kullanıcıya 6 farklı tepki emojisinin sunulacağını gözler önüne seriyor. Bu emojiler; beğeni, kırmızı kalp, gülmek, şaşırmak, üzülmek ve teşekkür olarak karşımıza çıktı. Özellik kullanılabilir olduğunda, bu emojileri bir mesajın altına tepki olarak bırakabileceksiniz.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor:

Edinilen bilgilere göre WhatsApp'ın 2.22.8.3 kodlu Android beta sürümünde yer alan emoji ile tepki verme özelliği tüm kullanıcılara açık değil. Bu da özelliğin hala test aşamasında olduğu anlamına geliyor. Platform yetkilileri, yaklaşmakta olan emoji ile tepki özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadılar.

Aslına bakacak olursak WhatsApp'ın emoji ile tepki özelliğinin Android ekosistemine de ulaşmış olması pek şaşırtıcı değil. Çünkü bu özellik, geçtiğimiz haftalarda WhatsApp'ın iOS beta sürümü ile WhatsApp'ın masaüstü beta sürümünde de test amacıyla kullanıma sunuldu. Eğer çalışmalar bir an önce tamamlanabilirse, WhatsApp'ın emoji ile tepki özelliğini çok yakın bir gelecekte kullanmaya başlayabiliriz.