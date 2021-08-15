WhatsApp'ta Olsa Ne Güzel Olur Dediğimiz 13 Özellik

WhatsApp hepimizin sıkça kullandığı bir uygulama ve ilk haline göre pek çok yeni özelliğe kavuştu fakat yine de hâlâ eksikliğini hissettiğimiz kısımları bulunuyor.

Bir uygulama milyarlarca kişinin kullandığı devasa bir şirkete ait olsa da her zaman mükemmel olamayabiliyor. Geri bildirimler sayesinde günden güne daha iyi olan WhatsApp da bu uygulamalardan biri.

Örneğin WhatsApp daha önce çokça talep edilen "yüksek kalitede fotoğraf paylaşabilme" özelliğini yakında getiriyor. İstenen bir diğer özellik olan "kaybolan anlık fotoğraflar" da geçen günlerde getirilmişti. Bakalım bu talep edilen 13 özelliği de bir gün WhatsApp'ta görebilecek miyiz?

WhatsApp'ta olması gereken özellikler:

Çevrim dışı görünme imkanı

Gruplarda anket oluşturabilme

Bazı kişilere özel gizlilik ayarları uygulayabilme

Son görülmeyi, okundu bilgisini kapatmanıza rağmen başkasının son görülmesini, mavi tikini görebilme

Belli saate ayarlı mesaj gönderebilme

Gruplarda da okundu bilgisini kapatabilme

Mesaj beğenebilme

İstenilen tarihe gidebilme

Grupların ve kişilerin ayrı sekmede olması

Numara kaydetmeden de mesaj atabilme

Sohbeti karşı taraftan da silebilme

İnternette takılıyorken WhatsApp'ı çevrim dışı bırakabilme

"Bu mesaj silindi" uyarısının görünmemesi

Çevrim dışı görünme imkanı:

Mavi tiki, son görülmeyi kapatmış olsanız bile çevrim içi olup olmadığınızın görünmesi bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Sevgilinizden "Mesajıma dönmüyorsun ama çevrimiçisin" gibi cümleler duyabiliyorsunuz bu yüzden. Tamamen görünmez olabilme özelliği getirilerek tartışmaları fitilleyen bu eksilik giderilebilir.

Gruplarda anket oluşturabilme:

Kalabalık gruplara ilaç gibi gelecek bir özellik. "Akşamki buluşmayı 8'de mi, 9'da mı yapalım?" gibi bir mesaj yazıldığında herkes tek tek mesaj atmak yerine yapılacak bir anket sayesinde bu tip sorunlar hemen çözülebilir. Gereksiz bir bildirim yağmuruna maruz kalınmamış olunur. Bu sayede gruplarda karar almak, fikir danışmak kolaylaşır.

Bazı kişilere özel gizlilik ayarları uygulayabilme:

Diyelim ki son görülmeyi, mavi tiki kapatmaya çok ihtiyaç duymuyorsunuz ama bu özellikleri sadece bir-iki kişi için kullanıyorsunuz. Bu önerinin hayata geçirilmesi sayesinde sadece belli kişilere bu özellikler uygulanırsa herkesin içi rahat edecektir.

Son görülmeyi, okundu bilgisini kapatmanıza rağmen başkasının son görülmesini, mavi tikini görebilme:

"Bu özelliği kullanıyorsan sen de karşı tarafınkini göremezsin" zorbalığı sonlandırılmalı. Benim tercih ettiğim bir özelliği karşı taraf tercih etmiyorsa o da tercih etmiş gibi görünmemeli mantıken.

Belli saate ayarlı mesaj gönderebilme:

Mesela gecenin 3'ünde birine mesaj atmanız gerekti ama o kişiyi o saatte rahatsız etmek istemiyorsunuz. Attığınız mesajı sabah 7'de görsün istiyorsunuz bu yüzden ama bu kez de siz o saatte uyuyor oluyorsunuz. Bu gibi ihtiyaç halleri için "saat ayarlı mesaj" özelliği getirilebilir.

Gruplarda da okundu bilgisini kapatabilme:

"Gördün ama yazmadın" muhabbetinden sıkılanlar mavi tiki kapatarak bu sorundan kaçabiliyorlar fakat gruplarda bu sorundan kurtulmak mümkün değil. Mesaj bilgisine bakıldığında kimin hangi saatte okuduğu görülebiliyor. Gereksiz gerilimleri ortadan kaldırmak adına bu özellik de acilen getirilmeli.

Mesaj beğenebilme:

Instagram, Facebook, Twitter gibi platformların olmazsa olmaz özelliğinin WhatsApp'ta olmaması enteresan. Üstelik bu kadar sık yazışma yapıldığı için bol bol ihtiyaç olan bir özellik. Özellikle gruplarda çok daha işe yarar olacaktır. Cevap verseniz konu uzayabiliyor vermeseniz bir burukluk oluyor çünkü.

İstenilen tarihe gidebilme:

Kelime arayabilme özelliği var ama bir tarihe gidebilme özelliği yok. Kelimeyi hatırlayamıyorsak ama tarihi hatırlıyorsak ne olacak? Bir de aradığınız tarih çok eskilerdeyse kaydır kaydır bitmiyor.

Grupların ve kişilerin ayrı sekmelerde olması:

Bir grubu sessize alsak dahi sohbetlerin üst kısmında görünüyor, grup sohbetleri silinemediği için de bir kalabalık yapıyor. Kişi ve grup sekmeleri ayrı sekmelerde olsa düzenli ve göze hoş görünen bir tasarım ortaya çıkabilir.

Numara kaydetmeden de mesaj atabilme:

Bazen çok geçici bir durum nedeniyle birine mesaj atmak gerekebiliyor. Rehbere ekleme gereği duymadan da mesaj atmaya izin verilmeli. Kişiyi rehbere ekleyince profil fotoğrafı da otomatik olarak görünüyor çünkü.

Sohbeti karşı taraftan da silebilme:

Bu özellik Telegram'da epey seviliyor. WhatsApp'ta da olsa kimileri için kullanışlı olabilir. Temkinli kişilerin içini ferahlatacak bir özellik. WhatsApp'da bu durum sadece belirli sürelerde geçerli.

İnternette takılıyorken WhatsApp'ı çevrimdışı bırakabilme:

İnternette takılıyorsunuz ama Whatsapp'tan bir sürü gereksiz mesaj gelmesi sinirlerinizi zıplatıyor. Bunun önüne geçmek adına WhatsApp'ı bir süreliğine çevrimdışı bırakabilmek şahane olurdu.

"Bu mesaj silindi" uyarısının görünmemesi:

Bu uyarıyı görünce insanın içine bir kurt düşüyor ister istemez. Yanlış fotoğraf atıldığı söylense de "acabalar" havada uçuşmaya başlıyor.

BONUS: "Ne dinliyorum" özelliği:

MSN kullanmış nesil için nostaljik bir özellik olacaktır. Özellikle de Spotify ile entegre edilirse tadından yenmez. MSN zamanlarında olduğu gibi kimilerine bol bol mesaj da verilebilir.

WhatsApp bu önerilere kulak verirse milyonlarca insanın istedikleri gerçekleşmiş olur. Sizce bu özellikler dışında başka hangi özellikler dahil edilebilir?