Keşke Netflix’te Olsa Dediğimiz 12 Şahane Özellik

Netflix Türkiye'de fazlası seviliyor sevilmesine ancak bir film ve dizi platformundan daha fazlası olabilir. Bunun için bazı özelliklere ihtiyacı olacak.

2007 yılında beri dijital izleme platformu olarak hizmet veren ve 2016 yılında da ülkemize gelen Netflix’e olan ilgili her geçen gün artıyor. Tüm dünyadaki en içerik platformlarından olan Netflix daha iyi olabilir mi, neden olmasın? Ülkemizde ve dünyada pek çok kişi, "Netflix daha dişe dokunur özellikler eklesin, yalnızca bir şeyler izleyip gitmeyelim" diye farklı öneriler sunuyorlar.

İnsanların yeni özellikleri görmek istemesi oldukça normal çünkü Netflix yalnızca dizi, film izlenen bir yer olmaktan çıktı ve insanların günlük hayatının, arkadaş sohbetlerinin büyük bölümünü oluşturan bir olgu haline geldi. Bu nedenle izleyiciler artık verilen özelliklerle yetinmiyor ve daha fazlasını istiyorlar. İşte keşke Netflix’te olsa dediğimiz ve heyecanla gelmesini beklediğimiz 12 özellik.

Netflix’te olması gereken özellikler:

İzlendi işaretlemesi

Listeleme filtreleri

Dijital öneri kutusu

Özel listeler oluşturma

Arkadaşların ne izlediğini görme

Uzaktan birlikte izleme

Özelleştirilebilir hatırlatıcılar

Önerileri düzenleme

Daha kullanışlı ileri – geri sarma

Yayından kaldırılacak dizi ve filmleri gösterme

Sürpriz modu

Yorum ve puan bölümü

İzlendi işaretlemesi:

Yalnızca o an izlediğimiz dizilerin ve filmlerin değil, daha önce başka yerlerden izlediğimiz dizi ve filmlerin de izlendi olarak işaretlenebilmesi gerekiyor. Böyle bir özellik, hem izleyiciyi ne izledim karmaşasından kurtarır hem de Netflix önerilerinin daha doğru olmasını sağlar. Ayrıca platformdaki içerik sayısı arttıkça izleyicinin ekrandaki karmaşadan kurtulmasını ve yeni içerikleri daha kolay keşfetmesini sağlayacaktır.

Listeleme filtreleri:

Netflix, dizi ve filmleri listeleme konusunda izleyiciye çok daha detay sunmuyor. Standart bir şekilde tür ve kategori belirtmekten daha fazlasını sunmalı. Yapım yıllarına göre, oyunculara göre, yönetmenlere göre, alt türlerine göre, yapımın aldığı ödüllere göre listeleme filtreleri sunsa izleyiciler çok daha detaylı incelemeler yaparak ne istediklerini nokta atışı şeklinde bulabilirler.

Dijital öneri kutusu:

Netflix’in sosyal medya hesaplarından ya da müşteri hizmetlerinden bireysel olarak film ve dizi isteklerinizi belirtebilirsiniz ama platforma eklenecek dijital bir öneri kutusu ile bu istekler, kitlesel bir hale gelebilir. En azından anlaşma aşamasında olduğu yapımların bir listesini yayınlayarak oylamaya sunabilir. İnteraktivite önemlidir.

Özel listeler oluşturma:

Netflix izleyicilerinin en muzdarip olduğu diğer bir konu da, izleme isteklerini tek bir listede toplamak. Daha sonra izlemek istediğimiz tüm içerikleri tek bir havuzda toplamak oldukça kafa karıştırıcı. Halbuki bunun yerine animasyon, dizi, korku, film, belgesel gibi kendi başlığını kendimiz oluşturabileceğimiz farklı listeler hazırlasak ne güzel olur.

Arkadaşların ne izlediğini görme:

Artık hiçbir platform tek bir işleve sahip değil, Netflix de olmamalı. Örnek vermek gerekirse Spotify üzerinden arkadaş ekleyebiliyor, paylaşım yapabiliyor ve onların ne dinlediklerini görebiliyoruz. Netflix’e bu özellik çok yakışacaktır. Netflix arkadaşlarımız olmalı, onların ne izlediğini görebilmeli ve hızlı paylaşım yapabilmeliyiz. Elbette, ne izlediğini gizle özelliği de mutlaka olmalı.

Uzaktan birlikte izleme:

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle çok özlesek de birlikte film izleme etkinliklerini ertelemek ve uzaktan aynı anda izleme etkinliğine çevirmek zorunda kaldık. Halbuki Netflix böyle bir özellik sunabilir. Uzak ilişkiler için de ideal olacak bu özellik ile tek bir kişi tıpkı çevrimiçi toplantı gibi bir etkinlik oluşturur, filmi tek bir kişi başlatır ve durdurur. Böylece gerçek anlamda birlikte film izlenebilir. Hatta küçük bir ekranda izleyiciler birbirini görebilir ve konuşabilirler.

Özelleştirilebilir hatırlatıcılar:

Yarın sınav yokmuş gibi dizi maratonu yaptığınız bir sırada Netflix’in “İzlemeye devam ediyor musunuz?” sorusu can sıkıcı olabiliyor. Bu hatırlatmayı kapatabilmeli ya da özelleştirebilmeliyiz. İki bölüm izledikten sonra “Hadi ödevini yap!” ya da “Yarın iş var!” gibi izleyiciyi gerçek hayata döndürecek hatırlatmalar ekleyebilmeliyiz.

Önerileri düzenleme:

Netflix, sunduğu öneriler konusunda oldukça başarılı. İlgimizi çekecek içerikleri göstermeyi başarıyor, ancak ilgimizi çekmeyecek içerikleri kaldırmayı bir türlü öğrenemedi. İzlediğimiz, izlemeyi yarım bıraktığımız pek çok içerik hala öneriler kısmında gösteriliyor. Şu an için bir beğenmeme butonu var ancak yeterli değil. Bu öneriyi gözüm görmesin butonu da gerçekten gerekli hale geldi.

Daha kullanışlı ileri – geri sarma:

Netflix oynatıcısının standart bir 10 saniyelik ileri - geri sarma butonu var. Ancak pek çok noktada yeterli gelmiyor. Bir an kaçırdığınız önemli bir sahneyi tekrar izlemek için en az birkaç kez butona tıklamanız gerekiyor. Bunun yerine farklı dijital izleme platformlarında olduğu gibi anlık ve hızlı geri alma özelliği olmalı. Tek bir replik kaçırdım diye tüm sahneyi baştan izlemek zorunda kalanlar var. Aynı şekilde eklenecek bir özellikle ile 10 saniyeden daha uzun süreyi daha hızlı olarak ileri sarabilmeliyiz.

Yayından kaldırılacak dizi ve filmleri gösterme:

Orijinal içerikler dışında hiçbir içerik Netflix’te sonsuza kadar kalmıyor. Platform, belirli bir süre yayınlamak üzere o içeriği kiralıyor. Eğer şanssızsanız, bugün beğendiğiniz bir içeriği yarın görmeme ihtimaliniz var. Bu nedenle Netflix böyle içerikler için özel bir bölüm ayırmalı. Bir ay sonra gidiyor, izlemeye ne dersin diye izleyicilere sormalı. Yani her içeriğin son bir şansı olmalı.

Sürpriz modu:

Netflix gibi dijital izleme platformları bildiğimiz anlamdaki televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirseler de bazen ekranda ne olacağını bilmediğimiz zamanları özlüyoruz. Böyle durumlar için bir sürpriz modu olmalı. Sürpriz modunu açsak ve karşımıza herhangi bir dizinin herhangi bir bölümü çıksa ya da fragmanlardan oluşmuş bir kolaj izlesek. Hem televizyon izliyor gibi hissederiz hem de yeni içeriklere bu şekilde göz atmış oluruz.

Yorum ve puan bölümü:

Belki her izleyicinin en yadırgadığı durumdur Netflix’te puan ve yorum bölümünün olmaması. Özellikle bizim gibi birbirine tavsiye vermeyi seven insanların olduğu kültürlerde , Netflix’te yorum ve puan bölümü olmamasına uzun süre dayanamaz. Arkadaş ekleme özelliği ile beraber gelmesi gereken puan ve yorum bölümünde; izlediğimiz içeriklere puan vermeli, hakkında yorum yapmalı ve zaman kaybı olup olmadığını anlatmalıyız.

Netflix her geçen gün hem arayüzü hem de içerik kalitesi gelişen bir dijital izleme platformu, kullanıcı isteklerine kulak verirse daha da keyifli bir platforma dönüşecektir. Sizce Netflix’e hangi özellikler gelmeli? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.