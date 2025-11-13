Tümü Webekno
WhatsApp, Gerçekten Tuhaf ve Gereksiz Bir Özelliği Test Etmeye Başladı!

WhatsApp'ın 2.25.34.6 kodlu Android beta sürümünde tuhaf bir özellik tespit edildi. Bazı kullanıcılar tarafından test edilebilen yeni özellik, telefonunuzu sallayarak WhatsApp uygulaması hakkında geri bildirim vermenizi sağlayacak. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın "2.25.34.6" kodlu Android beta sürümü yayımlandı. Bu yeni sürüm, dikkat çekici ancak bir o kadar da tuhaf bir özelliğe ev sahipliği yapıyor. Peki bu özellik tam olarak ne işe yarıyor? Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

WhatsApp'ın 2.25.34.6 kodlu Android beta sürümünde yer alan yeni özellik, telefonunuzu sallayarak WhatsApp ile ilgili geri bildirim vermenize yardımcı oluyor. Instagram'da da bulunan ancak pek bilinmeyen yeni özellik, WhatsApp'ta yaşadığınız bir sorunu daha kolay bir şekilde bildirmenize yardımcı olacak. Özellik, bazı kullanıcıları memnun edebilir gibi görünüyor ancak gerekli mi? Bizce çok da değil.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor:

Başlıksız-1

WhatsApp'ın son Android beta sürümünde yer alan yeni özellik, WhatsApp uygulaması açıkken telefonunuzu salladığınızda sizi yeni bir sayfaya yönlendirecek. Bu sayfa, hâlihazırda "Ayarlar" > "Yardım ve geri bildirim" > "Geri bildirim gönderin" üzerinden ulaşabileceğiniz yer olacak. Yaşadığınız teknik sorunla ilgili bilgi verip gerekmesi durumunda ekran görüntüsü de ekledikten sonra Meta'ya bildirim yapmış olacaksınız. Olay bundan ibaret.

WhatsApp'a Tanımadığınız Numaralardan Gelen Mesajlar İçin Efsane Bir Özellik Geliyor! WhatsApp'a Tanımadığınız Numaralardan Gelen Mesajlar İçin Efsane Bir Özellik Geliyor!

WhatsApp'ın 2.25.34.6 kodlu Android beta sürümündeki özellik, bazı kullanıcılar için erişime açılmış durumda. Yani beta sürüm kullanıcıları, sallayarak geri bildirim gönderme özelliğini test edebiliyorlar. Ancak özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

