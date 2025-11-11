WhatsApp'a Tanımadığınız Numaralardan Gelen Mesajlar İçin Efsane Bir Özellik Geliyor!

WhatsApp'ın 2.25.33.11 kodlu Android beta sürümünde efsane bir özellik tespit edildi. Henüz geliştirme aşamasında olan özellik, bilinmeyen numaralardan gelen mesajları "istekler" isimli yeni bir klasöre atacak. Böylelikle bu mesajlar ile tanıdığınız kişilerden gelen mesajlar ayrışmış olacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bomba bir yenilik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın "2.25.33.11" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, bilinmeyen numaralardan gelen mesajların kullanıcıları rahatsız etmesini engelleyecek. Gelin WhatsApp deneyimini arşa çıkaracak yeni özelliğin detaylarına yakından bakalım.

WhatsApp'ın mevcut sürümünde bilinmeyen numaralardan mesaj geldiği zaman hiçbir kısıtlama yapamazsınız. Yani numarasını kaydetmediğiniz biri size mesaj atar, bu mesaja ait bildirim anında ekrana düşer. Bu mesaj, sohbet listesine olduğu gibi düşer. İşte geliştirilen yeni özellik, bu durumu ortadan kaldıracak. Mesajlar, artık X, Facebook veya Instagram gibi "istekler" isimli yeni bir klasöre eklenecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere WhatsApp'ın yeni özelliği, Ayarlar bölümüne eklenecek yeni bir bölüm üzerinden yönetilecek. WhatsApp burada iki seçenek sunacak. Bunlardan ilki "Herkes", ikincisi ise "Kişilerim" şeklinde olacak. Herkes seçeneğini aktif ettiğiniz zaman WhatsApp'ı mevcut şekliyle kullanacaksınız. Yani tüm kullanıcılardan gelen mesajlar ana sayfaya düşecek. Kişilerim seçeneğini aktif ettiğinizde ise bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar, istekler klasörü içine eklenecek.

Buradan anlayabileceğiniz üzere WhatsApp'ın yeni özelliği isteğe bağlı olarak kullanılabilecek. Ancak henüz geliştirme aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağının bilinmediğini belirtelim. Bu özellik, son dönemlerde gündemde olan "kullanıcı adı" özelliği ile paralel olduğu için işimize yarayacaktır. Çünkü WhatsApp'ta kullanıcılar, sadece kullanıcı adları üzerinden mesaj gönderebilecek, arama yapabilecekler.