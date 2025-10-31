Artık WhatsApp Sohbet Yedeklemelerini de Şifreleyebileceksiniz (Nasıl Yapacağınızı Anlattık)

WhatsApp'ın gelecek güncellemesiyle birlikte artık sohbet yedeklemelerinizin tamamını şifrelemek mümkün olacak.

Yıllardır biriktirdiğimiz mesajlar, fotoğraflar ve sesli notlar artık daha güvende. WhatsApp, sohbet yedeklemelerini koruma konusunda büyük bir adım attığını duyurdu.

Artık WhatsApp yedeklerinizi uçtan uca şifreleme ile korurken, karmaşık şifreleri hatırlama derdi de sona eriyor. Yeni özellikle birlikte sohbet yedekleriniz parmak izi, yüz tanıma veya ekran kilidiyle kolayca şifrelenebilecek.

Geçiş anahtarıyla şifrelenmiş yedeklemeler kullanılabilecek

WhatsApp, yeni “geçiş anahtarı” sistemi sayesinde daha güvenli bir uygulama hâline geliyor. Bu yeni özellik, tıpkı mesajlarınızı ve aramalarınızı koruyan güvenlik katmanları gibi yedeklerinize de aynı gizlilik seviyesini getiriyor.

Önümüzdeki haftalarda kademeli olarak sunulacak bu özellikle kullanıcılar, yalnızca bir dokunuşla uygulamadaki her şeyi güvence altına alabilecek. Güncellemenin telefonunuza gelmesinin ardından Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeklemesi > Uçtan uca şifrelenmiş yedekleme adımlarını takip etmeniz ve özelliği aktif etmeniz yeterli.

Peki siz bu özelliği kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.