WhatsApp, Profilleri Facebook ve X'e Benzetecek Yeni Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor

WhatsApp'ın "2.25.32.2" kodlu Android beta sürümünde kullanıcıları sevindirecek bir özellik tespit edildi. Bu özelliğin kullanıma sunulması ile dileyen herkes, WhatsApp profiline bir kapak fotoğrafı ekleyebilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android ekosistemi için "2.25.32.2" kodlu beta sürümü yayımladı. Bu beta sürüm, WhatsApp'ı bireysel hesaplarda kullananlar için dikkat çeken bir yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Görünen o ki Meta, kullanıcılara daha kişisel WhatsApp profilleri oluşturmaları için izin vermeye başlayacak.

WhatsApp'ın 2.25.32.2 kodlu Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, kullanıcıların WhatsApp profillerine kapak fotoğrafları eklemelerini sağlayacak. Bunu tıpkı Facebook ve X gibi platformlarda bulunan kapak fotoğrafı özelliği gibi düşünebilirsiniz. WhatsApp profilinize tıklayan bir kullanıcı, profil resminin hemen üzerinde kapak fotoğrafı görmeye başlayacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Başlıksız-1

WhatsApp'ın yeni özelliği, oldukça basit bir şekilde kullanılabilecek. Profil sayfanıza girdiğiniz zaman üst kısımda kapak fotoğrafları için yeni bir alan göreceksiniz. Buradan bir kapak fotoğrafı belirleyip, diğer kullanıcıların bu fotoğrafı görmelerini sağlayabileceksiniz. WhatsApp, tıpkı profil fotoğraflarında olduğu gibi kapak fotoğraflarına da gizlilik seçenekleri ekleyecek. Böylelikle isterseniz herkes, isterseniz de sadece rehberinizde kayıtlı olan kişilerin kapak fotoğrafınızı görmesini sağlayabileceksiniz.

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

WhatsApp'ın kapak fotoğrafı özelliği, şu an geliştirme aşamasında. Hâl böyle olunca özelliğin ne zaman erişime açılacağına ilişkin bir şey diyemiyoruz. Ancak bu özellik, WhatsApp Business tarafında zaten mevcut. Buradan yola çıkarak özelliğin fazla geciktirilmeyeceğini rahatlıkla dile getirebiliriz.

