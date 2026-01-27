WhatsApp, uçtan uca mesajları okuyabildiği gerekçesiyle davalık oldu

Meta, WhatsApp’ın “uçtan uca şifreleme” özelliği nedeniyle ABD’de dava edildi. Uluslararası bir kullanıcı grubu, şirketin mesajlara erişebildiğini ve bu güvenlik vaadinin gerçeği yansıtmadığını öne sürerken, Meta iddiaları kesin bir dille reddederek WhatsApp mesajlarını teknik olarak okumasının mümkün olmadığını savunuyor.

Meta, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp hakkında yaptığı gizlilik açıklamaları nedeniyle ABD’de dava edildi. Uluslararası bir kullanıcı grubu tarafından açılan davada, şirketin yıllardır vurguladığı “uçtan uca şifreleme” (end-to-end encryption) vaadinin gerçeği yansıtmadığı öne sürülüyor.

Davacılara göre Meta ve WhatsApp, kullanıcı mesajlarını sadece saklamakla kalmıyor; aynı zamanda erişebiliyor ve analiz edebiliyor. Dava dosyasında yer alan iddialar, şirket içinde kullanılan bazı araçlar sayesinde WhatsApp mühendislerinin şifreli mesajlara ulaşabildiği yönünde. Hatta silinen mesajların bile belirli koşullarda görüntülenebildiği ileri sürülüyor.

Meta: İddialar tamamen asılsız

Meta cephesi ise suçlamaları net bir dille reddediyor. Şirket, WhatsApp’ın 2016’dan bu yana Signal protokolü tabanlı uçtan uca şifreleme kullandığını ve bu nedenle mesaj içeriklerine erişmesinin teknik olarak mümkün olmadığını savunuyor. Meta sözcüsü, davayı “asılsız ve kurgudan ibaret” olarak nitelendirirken, hukuki girişimi başlatan avukatlara karşı yaptırım talep edilebileceğini belirtiyor.

Davacılar, dosyanın toplu dava statüsünde görülmesini istiyor. Bu talep kabul edilirse, WhatsApp’ın milyarlarca kullanıcısı dolaylı olarak davanın parçası hâline gelebilir. Bu da Meta için hem ciddi bir itibar riski hem de potansiyel olarak yüksek tazminat yükümlülükleri anlamına geliyor.

WhatsApp ne vadediyor?

WhatsApp, sohbet ekranlarında açıkça “Bu sohbet uçtan uca şifrelenmiştir. Yalnızca bu sohbetteki kişiler mesajları okuyabilir.” ifadesini kullanıyor. Ancak açılan dava, bu ifadenin teknik ve pratik karşılığının ne olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Şimdilik Meta iddiaları kesin bir dille reddetse de, dava süreci WhatsApp’ın gizlilik mimarisine dair bugüne kadar bilinmeyen detayların ortaya çıkmasına neden olabilir.