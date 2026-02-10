Tümü Webekno
WhatsApp Web'in Merakla Beklenen Özelliği Kullanıma Sunuldu!

WhatsApp'ın bir süredir gündemde olan yeni bir özelliği, kullanıcılara ulaşmaya başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp Web oturumlarında sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilecekler.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, bundan birkaç hafta önce web sürüme gelecek önemli bir yenilikle gündem olmuştu. WhatsApp Web kodlarında yapılan incelemeye göre Meta geliştiricileri, WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü görüşme özelliği eklemek için çalışmaya başlamışlardı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. WhatsApp, yeni özelliği kademeli olarak erişime açmaya başladı. Bazı WhatsApp Web kullanıcıları, an itibarıyla bilgisayarları üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirebiliyorlar.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Başlıksız-1

WhatsApp Web'in görüntülü ve sesli görüşme özelliği, ilk aşamada bireysel görüşmeleri destekleyecek. Yani kullanıcılar, şu an için sadece birebir görüşmeler gerçekleştirebilecekler. Ancak sistem oturduktan sonra gruplar için de görüntülü ve sesli görüşme özelliği aktif edilecek.

Meta, şu an için yeni özelliğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu özellik, şu an için sadece WhatsApp Web'in beta programına kayıt yaptırmış olan kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. Birkaç hafta süreceğini düşündüğümüz beta test sürecinin ardından küresel çaptaki tüm WhatsApp Web kullanıcıları, tarayıcı üzerinden WhatsApp aramaları yapabilecekler.

