Wi-Fi 6'nın Muhtemel Gelişmiş Versiyonunun İsmi Duyuruldu

Wi-Fi teknolojisini geliştirmeye kendini adayan Wi-Fi Alliance, bugün yaptığı duyuruda Wi-Fi 6’nın gelişmiş versiyonunun yeni ismini açıkladı. Bu versiyonun yeni ismi, Wi-Fi 6E oldu.

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) ve dünya çapında benzer faaliyetler yürüten birçok kuruluş, Wi-Fi ağlarında 6 GHz frekans bandını kullanıma açmaya hazırlanıyor. Tam da bu gelişme yaşanırken Wi-Fi Alliance’tan önemli bir haber geldi.

Wi-Fi Alliance, bugün yaptığı duyuruda yeni teknolojiyi destekleyen cihazları belirlemek için yeni bir isim bulduğunu belirtti. Bu isim Wi-Fi 6E olarak belirlendi. Yeni ismin kullanımının bir ya da iki yıl içinde başlayacağı söyleniyor. Tabii bu durum, yetkililerin onayı alındığında gerçekleşecek.

Wi-Fi 6E'nin Wi-Fi 6'dan farklı 6 GHz frekans bandı olacak:

Günümüzde Wi-Fi 5 (802.11ac) ve Wi-Fi 6 (802.11ax) cihazları 2,4 GHz ve 5 GHz frekanslarını kullanıyor. Wi-Fi 6E'de ise frekans değeri 6 GHz’e çıkıyor. Bunu, 14 ek 80 MHz ve 7 ek 160 MHz kanallar sayesinde yapabiliyor.

Yeni frekanslar günümüzde mevcut olan 2,4 GHz ve 5 GHz kanallarıyla birlikte kullanıldığında, bir ya da birden çok cihazın yerel ağda paylaşabileceği veride de oldukça büyük bir artış gözlemleniyor. Sanal gerçeklik, 8K video paylaşımı ve diğer birçok teknoloji bu hızdan büyük oranda faydalanacak.

Bu noktada karıştırılmaması gereken önemli bir nokta var. Son nesil Wi-Fi teknolojisi olan Wi-Fi 6, ismi dolayısıyla 6 GHz dalgaları destekliyor olarak görünebilir fakat aslında Wi-Fi 6, 6 GHz desteği sunmuyor. Yani Wi-Fi 6 ve yeni Wi-Fi 6E’yi birbiriyle karıştırmamız gerekiyor.

Wi-Fi’ın şu anda 60 GHz’lik bir versiyonu da bulunuyor ve bu teknolojinin ismi WiGig olarak belirlenmiş durumda. Bu teknoloji ise yüksek bant genişliği olan sanal gerçeklik cihazlarında karşımıza çıkacak.

Yeni belirlenen Wi-Fi 6E ismi sayesinde tüketiciler, istedikleri özellikleri sağlayan bir cihazı bulmakta daha az kafa karışıklığı yaşayacaklar. Şu anda 6 GHz dalgaları kullanan bir şirket olmasa da yetkililer, şirketlere izin verdiği anda bu teknolojinin hayata geçtiğini görebileceğiz.