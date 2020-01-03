Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın bu sene içerisinde Twitter üzerinde yaptığı paylaşımlar, şöhretini biraz kötü yönde etkilemişti. Buna rağmen Tesla, bu yıl her zamankinden daha çok araç satmayı başardı.

Elektrikli otomobil sektöründe önde gelen şirketlerden biri olan ABD merkezli Tesla, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Cybertruck modeli sayesinde üzerindeki ilgiyi ve popülaritesini daha da artırmayı başarmıştı. Şirketin CEO’su Elon Musk’ın Twitter üzerinde yaptığı paylaşımlara göz atıldığında yalnızca Tesla Cybertruck’ın 250 bin ön sipariş sayısına ulaştığı ortaya çıkmıştı.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, bu sene içerisinde Twitter üzerinde yaptığı paylaşımlarla fazlasıyla dikkat çekmişti. Twitter üzerinde garip paylaşımlar yapan ve takipçileri tarafından çeşitli eleştirilere maruz kalan Elon Musk, attığı bir tweet ile de bir dava ile karşı karşıya kalmış ve bu durum şöhretini kötü yönde etkilemişti. Yine de Tesla, Elon Musk’ın bu şöhretine rağmen bu sene çok iyi bir satış oranı yakaladı.

Tesla, yalnızca dördüncü çeyrekte 112 bin araç sattı:

Elektrikli otomobil endüstrisinin öncüsü olan Tesla, sene içerisinde kaç otomobil sattığını paylaştı. Raporlara göre Amerikan otomotiv şirketi, 2019’un yalnızca 4. çeyreğinde toplamda 112 bin araç satmayı başardı. Tesla, 2019 senesinde toplamda 367.500 otomobil sattığını açıkladı. Satış rakamlarını geçtiğimiz senelere oranda oldukça fazla artıran şirket, 2018 yılında yaklaşık 245 bin otomobil satmıştı. Şirketin 2017 yılında sattığı otomobil sayısı ise 101.312’ydi.

Raporlardaki rakamlar hem yatırımcılar hem de Tesla için oldukça umut verici oldu. CEO’sunun davalarla karşı karşıya kalmasına rağmen 2019’a güzel bir şekilde veda eden Tesla’nın hisse değerleri de yükseldi. Mayıs ayının sonlarına doğru hisse başına 200 dolarlık fiyat biçen Tesla’nın hisseleri 2019’un sonunda 450 dolardan işlem görmeye başladı.