Şimdiden uyaralım; eğer ilk I Am Legend filmini izlemediyseniz bu içerikte bol bol spoiler göreceğinizi bilmeniz gerek.

Son zamanlarda, Oscar Ödülleri’ndeki davranışıyla hatırlanan ünlü oyuncu Will Smith, bu olayın ardından pek de göze çarpacak bir şeyle gündeme gelmemişti. Söz konusu davranışın ateşi söndüğünde ise hayranlar, gündeme geri dönerek, oyuncunun akıllara kazınan I am Legend filminin devamının nerede olduğunu merak etmeye başladı.

Will Smith ise katıldığı Red Sea Film Festivali 2023 etkinliğinde, hayranlarından gelen soruları yanıtlarken buna da değindi. Bu sayede I Am Legend 2 filminin vaziyetine yönelik birkaç tane güncelleme alma şansımız oldu. Smith, senaryonun tamamlandığını müjdeledi.

İlk film 2007’de yapılmıştı. Eğer izlemediyseniz SPOILER uyarısını verelim.

Filmde, dünyaya yeni bir virüs yayılmışken New York’ta yaşamını sürdüren Robert Neville karakterini canlandıran Will Smith’e, henüz rolü belli olmasa da Michael B. Jordan eşlik edecek. İlk filmde bildiğimiz üzere Robert Neville, filmin sonunda kendisini feda ederek bizimle vedalaşmıştı.

Fakat devam filminde Will Smith, bu sonun değil de kesilmiş ve olan alternatif bir sonun temel alındığını söyledi. Yani ilk filmde Robert ölmemiş olacak ve ikinci film bunun üzerine kendi hikâyesini kuracak.

İlk filmin sonu

Bu hikâyede Robert, alfa canavarın sadece üzerinde çalıştığı dişi örneği geri istediğini fark ediyor. Canavarlarla arasındaki cama kelebek çizildiğini gören Robert, aynı kelebeği dişinin omuzunda da görünce silahını yere bırakıyor ve kapılar canavarlara açılıyor. Fakat içeri giren alfa, sadece dişiyi alıyor ve içerideki insanlara zarar vermeden oradan uzaklaşıyor.

Smith, bunların haricinde şu an için bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Robert, Ethan ve Anna’nın buradan sonra neler yaşayacağını ise hep birlikte göreceğiz.