HBO patronu, House of the Dragon'ın ikinci sezonu için tarih verdi. Açıklamaya göre yeni sezon, 2024 yazının başlarında bekleyenleriyle buluşacak.

Game of Thrones’un yaklaşık 200 yıl öncesinde geçen ve Westeros’a hükmeden Targaryenlere odaklanan House of the Dragon, geçtiğimiz yıl çıkış yapmış ve büyük beğeni toplamıştı. Yeni sezonun ne zaman geleceği de merak konusuydu.

HBO CEO’su Casey Bloys, bugün New York’ta gerçekleştirilen bir basın etkinliğinde herkesin beklediği haberi verdi. Bloys’un açıklamasına göre House of the Dragon’ın ikinci sezonu, 2024 yazının başlarında çıkış yapacak.

Sezondan bir fragman da basın mensuplarına gösterildi

Çıkış tarihine ek olarak ikinci sezondan bir fragman da basın mensuplarına gösterildi. Ancak bu fragman, henüz herkes için yayımlanmadı. Ambargo olmasından dolayı fragmana dair herhangi bir bilgi de maalesef paylaşılmadı. İlk fragmanın ne zaman geleceği henüz belli değil.

House of the Dragon’ın ikinci sezonu, ilk sezondaki olayları devam ettirecek ve Targaryenler arasındaki iç savaşı konu edinecek. Çekimlerin tamamlandığını belirtelim. Dizi, senaryosunun çok önceden tamamlanmasından dolayı Hollywood’daki grevlerden etkilenmemişti.

İkinci sezonda Matt Smith, Emma D’arcy, Olivia Cooke, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Rhys Ifans, Harry Collet da dahil birçok ismi tekrar göreceğiz. Aynı zamanda Gayle Rankin Alys, Simon Russel Beale, Freddie Fox ve Abubakar Salim de kadroya katılacak. Bu oyuncular, sırasıyla Alys Rivers, Ser Simon Strong, Ser Gwayne Hightower ve Alyn Valeryon’a hayat verecek.