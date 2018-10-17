Windows 10'da Depolama Alanını Nasıl Boşaltabilirsiniz?

Depolama alanınız sürekli olarak doluyor ve hangi dosyaları sileceğinizi bilmiyorsanız Windows 10'un sizin için uygun bir temizleme aracı bulunuyor.

Günümüzde dosya boyutları daha önce hiç olmadığı kadar büyümüş durumda. Öyle ki, dahili depolama biriminin terabaytlarca hafızası olmadığı sürece depolama alanını boşaltmadan kullanmaya devam etmem çok da mümkün olmuyor.

Peki depolama alanınız dolduğunda hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? Çoğu Windows 10 kullanıcısının bu soruya yanıtı ‘Disk Temizleme’ olacaktır. Disk temizleme, işlevsel olsa da yeterli bir araç değildir. Zira Microsoft’ın Windows 10 kullanıcılarına daha iyi bir çözümü var.

Microsoft, akıllı depolama özelliğini ile Windows 10 kullanıcılarının depolama alanını sürekli olarak kontrol etmeden temiz tutmasını zaten sağlamıştı. Ancak Windows 10 Ekim güncellemesi ile yenilenen Akıllı Depolama, her şeyi çok daha kolay hale getiriyor.

Ayarlar menüsünü açın ve ardından Sistem seçeneğine tıklayın. Depolama sekmesini açtığınızda Akıllı Depolama başlığının altında ‘Diskte şimdi yer açın’ şeklinde bir ibare göreceksiniz. Üzerine tıklayın. Karşınızda uzun bir liste açıldı öyle değil mi?

Bu liste, bilgisayarınızda bulunan geçici dosyaları gösteriyor. Listede dilediğiniz dosyaları seçebilir, bilgisayarınızda kaç MB ya da GB yer kapladığını görebilir, yukarıdaki ‘dosyaları kaldır’ butonuna tıklayarak depolama alanında yer açabilirsiniz.

Ancak Windows 10 da kusursuz değildir. İndirilenler klasöründeki bazı önemli dosyalar zaman zaman ‘geçici dosya’ olarak algılanabiliyor. Bu nedenle İndirilenler klasöründe önemli bir dosyanız varsa bu şekilde temizlememenizi öneririz.