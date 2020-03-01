Microsoft'un en son güncellemesi Windows 10 KB4535996'nın bazı kullanıcılar için yükleme sorunlarına neden olduğu ve bunun sonucunda kullanıcıların güncellemeyi yükleyemediği bildirildi. Kullanıcıların yorum ve geri bildirimleriyle anlaşılan durum hakkında henüz Microsoft resmi bir açıklama yapmış değil.

Windows 10 KB4535996 güncellemesi isteğe bağlı bir güncelleme olsa da, birçok kullanıcının her yeni güncellemeyi bilgisayarına yüklemek istediği biliniyor. Buna bağlı olarak güncellemenin özellikle Windows Arama kısmındaki hataları içeren yaygın olarak bildirilen sorunlar için yapılan düzeltmelerle birlikte gelmiş olması da aslında en önemi etkenlerden bir tanesi.

Hata, gelen yorumlar üzerine ortaya çıktı

Bazı kullanıcıların Windows 10 KB4535996 güncellemesinin yükleme sorunlarına neden olan sıkıntılarla geldiği hakkında çeşitli mecralarda olumsuz yorumlar yapması üzerine güncellemenin hatalı olduğunun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yapılan yorumlara göre güncelleme 0x800f0922 ve 0x80070003 gibi genel hata iletileri veriyor ve bu kodlar güncellemenin bilgisayarlara yüklenememesine neden oluyor.

Bir kullanıcı tarafından yazılan, “Windows bunu İsteğe Bağlı Güncelleme olarak listeliyor; burada İndir ve Kur seçeneğini tıkladığımda %0 ile %100 arasında bir şekilde sorun çıkmadan indiriliyor. Ardından yükleme kısmını başlattığımda %100'e ulaşması biraz zaman alıyor, Yeniden Başlat seçeneğini seçmemi istiyor. Bunu da yaptıktan sonra, bilgisayar mavi bir ekranda güncellenmeye başlıyor. Çubuk %6'ya kadar geliyor ve ardından cihaz yeniden başlıyor. Sonra da güncellemeleri tamamlayamadığını gösteren bir ekran geliyor. Değişiklikleri geri almak ve sorunu gidermek içinse herhangi bir neden vermiyor” yorumundan sonra aynı şeyleri yaşayan başka kullanıcıların da sayısının hızla arttığı bildiriliyor.

Güncellemeyi henüz yüklemeyen kullanıcılar için, Microsoft yükleme sorununu düzeltmedikçe devam etmemeleri ve isteğe bağlı güncellemeyi şimdilik indirmemeleri öneriliyor. Aynı zamanda bu sorunla karşı karşıya kalanların, aşağıdaki adımları izleyerek Windows 10 KB4535996 güncellemesini kaldırabileceğini de ekleyelim.

Güncelleme nasıl kaldırılır?

Ayarlar uygulamasını açmak için Windows + I tuşlarına basın "Güncelleme ve güvenlik" seçeneğini tıklayın. "Güncelleme ve güvenlik" ekranını açın. “Windows Güncelleme” sekmesine geçin. "Güncelleme geçmişini görüntüle" seçeneğini tıklayın. "Güncelleştirmeleri kaldır" bağlantısını tıklayın.

Microsoft sorunu henüz doğrulamadığı ve herhangi bir yorum yapmadığı için güncellemeyi kaldırmak şu an için tek çözüm gibi görünüyor. İlgili haberleri size aktarmaya devam edeceğiz.