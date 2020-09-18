Windows 10 ile Çalışan İlk Dijital Ses Oynatıcısı Duyuruldu

En iyi ses deneyimini isteyenlere hitap eden YinLvMei W1, dünyanın Windows 10 ile çalışan ilk dijital ses oynatıcısı olarak tanıtıldı. Cihaz, profesyonel medya oynatıcıları için de destek sağladığından üst düzey kullanıcı deneyimi vadediyor.

Bir sesi en saf, en gerçek ve en kaliteli şekilde duymak için en önemli donanımın kullanılan kulaklık olduğu düşünülebilir. Ancak ‘iyi’ bir ses deneyimi için sesi çözecek dijital ses oynatıcı ya da kısaca DAP’ın niteliği de son derece önemlidir.

Yinlvmei, audiophile topluluğu için en yeni dijital ses oynatıcısı Yinlvmei W1’i resmi olarak duyurdu. Yinlvmei W1’i rakiplerinden ayıran belki de en önemli özelliği ise Android ya da Linux yerine Windows 10 işletim sistemi ile çalışıyor olması.

32 bit/384kHz'e kadar PCM, DSD256'ya kadar DSD kodu çözebilen Yinlvmei W1, dünyanın Windows 10 işletim sistemi ile çalışan ilk yüksek çözünürlüklü dijital ses oynatıcısı olarak profesyonel medya oynatma yazılımları için de destek sağlıyor ve en iyi ses deneyimi için ASIO ses kanalını kullanıyor.

Daha yüksek ses kalitesi için çift AK4499 DAC yongaya sahip olan Yinlvmei W1, kullanıcılara 8 adet OPA 1612 IV dönüştürücü, 2 adet OPA 1612 LPF, çift PGA2311 tam dengeli ses kontrolü, bir adet 3.5mm orta eksenli, bir adet 3.5mm tek çıkışlı LO, bir adet 3.5mm dengeli LO, bir adet 3.5mm tek çıkışlı PO ve bir adet 4.4mm dengeli PO jak girişi gibi özellikler sunuyor.

Donanım tarafına baktığımızda ise cihazda Intel Atom X5 Z8350 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.2, 7 inç HD ana ekran, 0,66 inç ikincil OLED ekran, 7000 mAh batarya, 3 adet microSD kart girişi, 2 adet USB girişi ve bir adet şarj etmek için de kullanılan USB Type-C girişi olduğunu görüyoruz. Yalnızca en üst seviye ses kalitesi isteyenler için geliştirilen ürün, 1899 dolar (yaklaşık 14.400 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip.