Microsoft, milyonlarca Windows 7 kullanıcısını Windows 10 işletim sistemine geçmeye ikna etmeye çalışıyor. Ancak Windows 10’da yer alan bazı problemler, Windows 7 kullanıcılarının halen gözünü korkutmaya devam ediyor.

Microsoft, uzun bir süre önce Windows 10’u yayınlamış olmasına rağmen, halen birçok kullanıcı bilgisayarlarında Windows 7 kullanmayı tercih ediyor. Microsoft ise Windows 7 kullanıcılarını, Windows 10’a geçmeleri için teşvik etmeye çalışıyor.

Ancak Windows 10’da yer alan bazı problemler, Windows 7 kullanıcılarının akıllarına soru işaretleri düşürüyor. Bunlardan bir tanesi de WinCentral’da yer alan habere göre, uzun süredir düzeltilmesi beklenen Windows 10 Dosya Gezgini sorunu. Dosya Gezgini sorunu; oyun uyuşmazlıkları, sürücü sorunları, mavi ekran ve ağır performans gibi sorunlara yol açıyor.

Kullanıcı şikayetleri

Microsoft’un topluluk sayfasında şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, yeni güncellemeyi yükledikten sonra ses sorunu yaşadıklarını, TPM sürücüsü sorunları yaşadıklarını, ön yükleme sürelerinin çok ağırlaştığını ve hatta ön yükleme ekranını geçemediklerini ifade ettiler.

İşin şu an için olumlu tarafı, bu sorunlara sebep olan KB4532695 güncellemesinin isteğe bağlı bir güncelleme olması. Ancak bu güncellemenin resmi destek sayfasındaki yerini aldığını da hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla KB4532695'in toplu güncelleme olarak gönderilme ihtimali de bulunuyor.

Kullanıcılar bu tür sorunlarını dile getirse de işin Microsoft kısmı biraz daha ilginç. Şirket, bu güncellemeyle ilgili herhangi bir sorun göremediklerini dile getiriyor. Microsoft, bu tür açıklamaları daha önce kullanıcılardan gelen şikayetler için de kullanmıştı. Dolayısıyla Windows kullanıcıları, gelen her güncellemeye var olan sorunları düzeltmesi umuduyla yeşil ışık yakmak durumunda kalıyor.

Peki, sizin Windows 10’da sürekli olarak yaşadığınız bir sorun bulunuyor mu? Windows 10 ile ilgili fikirlerinizi ve yaşadığınız sorunları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.