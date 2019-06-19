Windows 10'da Karşılaşılan En Can Sıkıcı 5 Sorun ve Çözümü

Dünyanın en yaygın işletim sistemlerinden olan Windows 10 kullanıcısıysanız bu problemlerden herhangi bir tanesiyle karşılaşmış olmanız oldukça muhtemel.

Windows 10, Microsoft’un sabit bir işletim sistemi haline gelmesiyle birlikte işletim sisteminde bulunan birçok hata kolayca giderilebiliyor ancak yine de mükemmel değil ve düzeltilmesi gereken bazı problemleri bulunuyor. Bugün, bu sorunlardan bazılarının çözümünü sizlere sunacağız.

Zorunlu Windows 10 güncellemelerinden kurtulma:

Birçok Windows 10 kullanıcısının, işletim sistemleriyle ilgili en büyük problemi zorunlu güncellemeler. Özellikle önceki Windows sürümlerinin aksine Windows 10’da hangi güncellemeleri yükleyip yükleyemeyeceğinizi seçemiyor olmanız.

Windows 10 Professional, Enterprise ve Education sürümlerini kullananlar gelen güncellemeleri erteleme özelliğine sahiplerdi. Mayıs ayında gelen Windows sürüm 1903 güncellemesiyle birlikte bu özellik, Windows 10 Home ve Pro kullanıcılarına da sunuldu. Bu özelliği kullanabilmeniz için Windowsunuzda 1903 güncellemesinin kurulmuş olması gerekiyor.

Zorunlu güncelleme özelliğini aşmadan önce, bu güncellemelerin sadece hata düzeltmeleri ve yeni özellikler barındırmadığını ayrıca güvenlik yamalarını da içerdiğini hatırlatmak gerekiyor. Yine de bu ayarı yapmak istiyorsanız bunun iki yolu bulunuyor.

Tarifeli bağlantı özelliğini kullanmak:

İşletim sisteminde bulunan tarifeli bağlantı özelliği bantgenişliğine göre,i internet faturası ödeyenlerin tasarruf yapması için geliştirilmiş bir özellik ancak otomatik güncellemeleri durdurmak için de kullanabilirsiniz. Bu özellik WiFi ve Ethernet bağlantılarında kapalı olarak gelirken, hücresel bağlantılarda açık olarak geliyor.

WiFi bağlantıları için:

Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi

“Bilinen ağları yönet”e tıklayın

Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağına tıklayın ardından Özelliklere tıklayın

Kapalı durumdaki Tarifeli Bağlantıyı Açık durumuna getirin

Ethernet bağlantıları için:

Ayarlar > Ağ ve İnternet > Durum

“Bağlantı özelliklerini değiştir”e tıklayın

Kapalı durumdaki Tarifeli Bağlantıyı Açık durumuna getirin

Windows Güncellemeleri servisini kapatmak

Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Yönetimsel Araçlar

Açılan pencerede Hizmetlere çift tıklayın

Açılan ekranda Windows Update’i bulun ve çift tıklayın

Başlangıç Türü sekmesini Devre Dışı bırak olarak ayarlayın ve Tamama basın

Bilgisayarınızı yeniden başlatın

Bu iki yöntem arasında Tarifeli Bağlantılar ayarı, önemli güvenlik yamalarını yüklediği için nispeten daha güvenli sayılabilir. Windows Güncellemeleri kapattıysanız, güvenlik yamalarını almak için tekrar açmanız gerekiyor.

Problemli güncellemeleri kaldırma ve gizleme

Sisteminizde sorun yaratan bir güncellemeyi kaldırabilir ve Windows 10’dan gizleyebilirsiniz, böylece sistem aynı güncellemeyi size tekrar yüklemeye çalışmaz. Bu işlemi yapmadan önce her güncellemeyi kaldıramadığınızı ve kaldırdığınız her güncellemeyi gizleyemediğinizi de hatırlatmak gerekiyor.

Bilgisayarınızda yüklü güncellemeleri görebilmek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update > Güncelleştirme Geçmişini Görüntüleye gitmeniz gerekiyor. Burada karşınıza beş bölüm çıkacak; Özellik Güncelleştirmeleri, Kalite Güncelleştirmeleri, Sürücü Güncelleştirmeleri, Tanım Güncelleştirmeleri ve Diğer Güncelleştirmeler.

Eğer ki Windows 10 versiyon 1803 gibi bir Özellik Güncelleştirmesini kaldırmak istiyorsanız bunu 10 gün içerisinde yapmanız gerekiyor. Eğer ki bu süre geçtiyse yapılabilecek herhangi bir şey. Güncellemenin üstünden henüz 10 gün geçmemişse kaldırmak için; Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma sekmesinden “Önceki Windows 10 sürümüne git” bölümüne tıklayabilirsiniz. Eğer ki bu işlem işe yaramamışsa eski güncellemeleri barındıran Windows.old klasörü silinmiş demektir ve bunun için yapacak herhangi bir şey yok.

Diğer güncelleştirmeleri kaldırmak için Güncelleştirme Geçmişini Görüntüle sayfasına giderek Güncelleştirmeleri Kaldır sekmesine gelebilir ve burada kaldırabileceğiniz güncelleştirmeleri görüntüleyebilirsiniz.

Başlat Menüsünü düzeltme:

Eğer ki başlat menüsüyle ilgili problemleriniz varsa birkaç farklı yöntemle bu sorunlarınızı halledebilirsiniz. Aşağıdaki işlemleri yapmadan önce son kez bilgisayarınızı yeniden başlatmanız tavsiye edilir.

Güncelleştirmeleri kontrol etme

Belki de yapılmış olan bir güncelleştirme sorununuzu kısa yoldan çözebilir. Bunun için Ayarlar > Güncelleştirmeler ve Güvenlik > Windows Update kısmına gelerek henüz yapılmamış olan bir güncellemeyi yaparak sorununuzu çözebilirsiniz.

Bozulmuş dosyaları onarmak için PowerShell’i kullanmak:

Güncelleştirme sorununuz çözmediyse sebebi bozulmuş olan dosyalar olabilir. Bunu düzeltmek için Windows arama kutusuna powershell yazıp, çıkan PowerShell ikonuna sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştırın.

Powershell’i yönetici olarak çalıştırdıktan sonra sfc /scannow yazarak Enter’a basın. PowerShell, sisteminizdeki bozulmuş dosyaların taramasını yapacaktır ve bu işlem biraz uzun sürebilir. Tarama işlemi bittiğinde sistemin tarandığı ve bozulmuş dosyaların onarıldığı, bozulmuş dosyaların bulunduğu ancak onarılmadığı ya da bozulmuş dosya bulunmadığı yönünde bildirim alacaksınız. Eğer ki düzeltilememiş dosya varsa “dism /online /cleanup-image /restorehealth” komutunu yazarak bozulmuş dosyaları düzeltebilirsiniz.

Yerel yönetici hesabı oluşturun:

Eğer ki bu işlemlerin hiçbiri sorununuzu çözmediyse yerel bir yönetici hesabı oluşturun, o hesapta herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsanız dosyalarınızı o hesaba aktarın ve Windows 10 kurtarma seçeneklerinden bilgisayarınızı yeniden başlatın.

3. Kayıp depolama alanını düzeltme:

Büyük bir güncelleme yüklemesi yaptığınızda Windows 10, işletim sisteminin eski sürümünü, işlemi gerek alma ihtimalinize karşı silmiyor ve elinde tutuyor. Tabii eski işletim sistemi sürümünün boyutu birkaç gigabyte olabiliyor. Eğer ki bilgisayarınızda bolca alan varsa bu pek de problem değil ancak depolama alanınız oldukça azalmışsa bu büyük bir sorun haline gelebiliyor.

Eğer ki eski Windows sürümünü kullanmayacağınızdan eminseniz bu dosyayı Windows.old klasöründen oldukça rahat bir şekilde silebilirsiniz. Elle silmek yerine Disk Temizleme aracını da kullanabilirsiniz. Bu araca ulaşmak için Windows arama kısmına Disk Temizleme yazmanız yeterli. Temizleme işlemi tamamlandığında önünüze çıkan klasörlerden “Önceki Windows yüklemeleri” klasörünün yanındaki kutucuğu işaretleyip, Tamam tuşuna basarak silebilirsiniz.

4. Windows açılma süresini hızlandırma:

Windows 10 ilk çıktığında birçok insan, yeni Windows’un eski Windows sürümlerinden de yavaş başladığı yönündeki şikâyetlerini dile getirmeye başlamıştı. Eğer ki siz de hâlâ bu durumdan şikayetçiyseniz bunun da çözümü var.

Hızlı başlatmayı aktifleştirme:

Windows 10 işletim sisteminin içerisinde hızlı başlatma özelliği bulunuyor. Bu özellik bilgisayarınızda hali hazırda aktifleştirilmiş olabilir. Kontrol etmek için;

Başlat menüsüne sağ tıklayın ve ardından güç seçeneklerini seçin.

Ek güç ayarları sayfasına tıklayın

Güç düğmesinin neler yapacaklarını seçin sekmesine tıklayın

Kapatma ayarları başlığı altında Hızlı Başlatmayı Aç (önerilen) kutucuğu işaretliyse bu özellik sizin cihazınızda aktif demektir.

Eğer ki kutucuk işaretli değilse “Şu anda kullanılmayan ayarları değiştir” seçeneğine tıklayın.

Hızlı başlatmayı aç (önerilen) kutucuğuna işaretleyin ve kaydedin.

Görev yöneticisi kullanarak hızlandırma:

Görev yöneticisi, bilgisayarınız başlarken çalışacak uygulamaları seçmek ve yönetmek için harika bir araç. Buradan, bilgisayarınız başlatıldığında çalışmasını istemediğiniz programları pasifleştirebilirsiniz.

Görev çubuğuna sağ tıklayın ve görev yöneticisini açın

Eğer ki görev yöneticisi ufak bir pencerede açıldı ve sadece şu an çalışan uygulamaları gösteriyorsa “daha fazlası”na tıklayarak genişletilmiş pencereyi açabilirsiniz.

Başlangıç sekmesine tıklayın. Burada bilgisayarınız başlatıldığında çalışan programları göreceksiniz.

Burada, başlangıçta açılmasını istemediğiniz uygulamaya sağ tıklayarak “devre dışı bırak” seçeneğini seçebilirsiniz.

Hangi uygulamayı devre dışı bırakacağınızı bulamadıysanız başlangıç etkisi alanından etkilerine bakarak seçiminizi yapabilirsiniz.

Rahatsız edici bildirimleri kapatma:

Windows 10’un işlem merkezi e-postalarınızdan yazılım güncellemeleri bildirimlerine kadar birçok uyarıyı size gönderiyor. Bu işlem oldukça faydalı da olabilir, oldukça sinir bozucu da. Eğer ki bu bildirimler sizin sinirlerinizi bozuyorsa basit bir işlemle çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz.

Ayarlar > Sistem > Bildirimler ve eylemler

Burada kapatabileceğiniz beş adet bildirim göreceksiniz.

Buradaki ayarlardan istediğinizi aktifleştirip, istemediklerinizi devre dışı bırakabilirsiniz.

Sizin Windows 10’da sıkça yaşadığınız problemler hangileri? Yorumlarda belirtin, bir bölüm de onlar için hazırlayalım.