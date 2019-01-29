Windows 10'un Nisan Güncellemesi Kullanıcılara Neler Sunacak?

Microsoft, Insider kullanıcıları için Windows 10'a getirdiği yeni güncellemesi ile birçok yeni özellik sundu. Faydalı olduğunuz düşündüğümüz detayları seçerek hazırladığımız haberimizden daha verimli detaylar edinmek için Windows'un resmi güncelleme notlarına göz atabilirsiniz.

Bir süre önce yayınlanan haberlere göre Windows 10'un yeni güncellemesinin Windows 10 Nisan 2019 adıyla yayınlanacağı söylenmişti. Windows 10'un 1903 adlı versiyonu olarak yayımlanan güncelleme kullanıcılara yeni temalar, optimize edilmiş arayüz gibi birçok şey getiriyor. Bu güncellemenin Insider, yani beta kullanıcılarına özel olarak sunulduğunu da ekleyelim.

Bu haberimizde, Windows 10'un yeni güncellemesinin kullanıcılara sunduklarını sizler için derledik.

Yeni Aydınlık Tema

Nisan 2019 güncellemesinin en dikkat çekici getirilerinden biri olan Aydınlık Tema (Light Theme), başlat menüsü, işlem merkezi ve görev çubuğunu siyah olarak kalmaktan kurtarıyor. Kullanılabilir tek rengin beyaz olmaması ve bu özgürlüğün kullanıcıya bırakılması da güncellemeyi sevdirecek detaylardan biri.

Yeni temayı kullanmak için, Ayarlar > Kişiselleştirme yolunu izleyip, açılan ekrandaki "Renginizi Seçin" seçeneğinden tema rengini değiştirebilirsiniz.

Windows Sandbox

Microsoft, bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan korumayı amaçlayarak dosyaları güvenli bir masaüstünde çalıştırmanızı sağlayan Sandbox adlı yeni bir yazılım geliştirdi. Ayrıca uygulamanın son derece düşük boyutlu olduğu ve kullanıcının herhangi bir faaliyetine müdahalesi olmayacağı da bilinenler arasında.

Yeni Windows 10 güncellemesini kurduktan sonra Sandbox'ı etkinleştirmek için, Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar ve Özellikler > Windows Özelliklerini Aç veya Kapat dizinlerini izlemeniz yeterli. Kurulumu yaptıktan sonra Başlat menüsünden Sandbox'ı seçerek açabilirsiniz.

Ayırılmış Depolama

Bu yeni özellik sayesinde Windows, alacağı yeni güncellemeler için kendine ayırdığı depolama alanını kullanacak. Bu ayrı depolamanın amacı, Windows güncellemelerinin sorunsuz ve daha optimize şekilde gerçekleştirilmesi olarak belirtildi.

Microsoft hesabıyla şifre kullanmadan Windows'a giriş imkanı

Eğer telefon numaranızla eşleştirdiğiniz bir Microsoft hesabınız bulunuyor ise Windows'a erişim sağlamak için tek seferlik bir SMS kodu yeterli olacak. Bu tek seferlik doğrulama ardından Windows'a belirlediğiniz bir PIN veya yüz tarama ile erişim sağlayabilirsiniz.

Telefon numaranız ile eşleştirdiğiniz bir Microsoft hesabınız yoksa bile hemen oluşturmak için akıllı telefonunuzdaki herhangi bir Microsoft uygulamasını kullanabilirsiniz. Microsoft uygulamalarının giriş ekranındaki "Giriş Yapın veya Ücretsiz Kaydolun" seçeneğini seçerek telefon numaranız ile eşleştirdiğiniz bir Microsoft hesabı yaratabilirsiniz.

Windows'a bu yöntemle erişebilmek için yapmanız gerekenler ise şöyle;

Ayarlar > Hesaplar > Aile ve Diğer Kullanıcılar dizinindeki "Bu Bilgisayara Başka Birini Ekle" seçeneğini kullanarak hesabınızı ekleyin.

Ardından cihazınızın oturumunu kapatın ve oturum açma ekranından telefon numaranızle eşleştirdiğiniz hesabı seçin.

Hesabınıza daha önce atadığınız bir şifreniz olmadığı için "Giriş Yapma Seçenekleri" kısmından PIN'i seçin ve "Giriş" seçeneğini seçin.

Tüm bunları tamamladıktan sonra Windows Hello'nun internet sitesinden kurulumunuzu yapın.

Sıfırlama ekranının yeni arayüzü

Yeni güncellemeyle birlikte Windows 10'un kullanıcılara kolay bir formatlama deneyimi yaşatmak için sunmuş olduğu özelliğe yeni eklemeler de yapıldı. Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Kurtarma dizinindeki "Bu Bilgisayarı Sıfırla" seçeneği için yeni bir arabirim eklendi. Bu arabirim sayesinde sıfırlama işlemini daha az vakit harcayarak yapabileceksiniz.

Tüm bunlara ek olarak artık Windows 10'un yeniden başlatmaya ihtiyaç duyduğu bir güncelleme söz konusu olduğunda Başlat menüsündeki güç tuşunun yanında sizi uyaran bir gösterge de olacak.

Dipnot: Bahsi geçen bu Windows 10 güncellemesi hala geliştirilmektedir. Bu da haberde gördüğünüz bazı özelliklerin değiştirilebileceği, kaldırılabileceği veya üzerine yeni özelliklerin gelebileceği anlamına gelir.