Windows 10X ile ilgili ortaya atılan iddialara göre yeni işletim sistemi Aralık 2020'de yayınlanacak ancak Win32 uygulama desteği olmayacak. İlerleyen sürümlerde ise Win32 desteğinin gelebileceği ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft’un Windows 10X adında, ARM tabanlı, katlanabilir ve çift ekranlı cihazları hedef alan orijinal Windows 10’unun daha hafif bir versiyonu üzerinde bir süredir çalıştığı bilinen bir gerçek.

Windows 10X’in katlanabilir ve çift ekranlı cihazları hedef alacak olması, ilk kez geçtiğimiz yıl gün yüzüne çıkan Surface Duo’nun Windows 10X ile gelebileceğini düşündürmüştü ancak Microsoft, cihazı Android ile tanıtarak büyük bir sürpriz gerçekleştirdi.

Her şeye rağmen Microsoft’un Windows 10X üzerinde çalıştığını kesin olarak biliyoruz ve yeni ortaya çıkan haberlere göre ARM tabanlı cihazlarda kullanılacak yeni işletim sistemi, Aralık 2020’de hazır olacak ancak tam anlamıyla beklendiği şekilde gelmeyecek.

Kötü haber şu ki; aktarılan bilgilere göre Windows 10X, Win32 uygulamalarını çalıştırmayacak. Bu da demek oluyor ki Windows 10X kullanıcıları, UWP ve PWA uygulamalarını kullanmak zorunda kalacaklar.

Yine de Windows 10X için Win32 kapılarının tamamen kapanmadığı da belirtiliyor. Windows 10X’in ilk sürümlerinde Win32 uygulama desteği bulunmasa da Microsoft’un gelecek sürümlerde VAIL ve Win32 teknolojisi için destek sunabileceği belirtiliyor.

Paylaşılan bilgilere göre çift ekranlı Microsoft Surface Neo, Windows 10X ile gelen ilk Microsoft cihazı olacak. COVID-19’un Microsoft’un Surface Neo ile ilgili planlarına balta vurduğu ifade edilse de Windows 10X’in Surface Neo’dan önce yayınlanabileceği, bu sayede Surface Neo’daki Windows 10X’in güncellenmiş ve daha stabil bir işletim sistemi olabileceği belirtiliyor.