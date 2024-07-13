Microsoft, Windows 11'in Başlat menüsünde büyük değişiklikler planlıyor. Yakında bu kısımdaki uygulamaların Apple'ın işletim sistemlerine benzer bir şekilde kategorize edildiğini görebiliriz.

Microsoft, Windows 11’deki kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise işletim sisteminin “Başlat” kısmında önemli değişiklikler yapılacağı ortaya çıktı.

Şu sıralarda test edilen yenilik, Başlat’ta bulunan uygulamaları ilgilendiriyor. Görünüşe göre şirket, burada Apple’ın işletim sistemlerinden ilham alan bir adım atacak.

iOS benzeri uygulama kategorileri görüntüleme gelebilir

Apple’ın iOS gibi işletim sistemlerinde tüm uygulamalara göz atmanızı sağlayan menü var. Burada tüm uygulamaları tek bir liste veya farklı kategorilerde görebiliyorsunuz. Bunlar, “Oyun”, “Finans”, “Eğlence” gibi otomatik olarak kategorize edilmiş olarak karşınıza çıkabiliyor.

İşte Windows 11’de yapılacak değişiklik de tam olarak böyle bir şey olacak. Başlat menüsü, büyük bir güncelleme alarak hem tüm uygulamaları aynı anda hem de Apple’dakine benzer uygulama grupları oluşturup görüntüleme imkânı tanıyacak. Bu kategoriler, kullanıcıların uygulama listelerine daha düzenli bir şekilde kullanmasını sağlayacak.

Tasarım değişikliği, şu anda test aşamasında. Microsoft'un ne zaman özelliği Windows 11'e ekleyeceğini bilmiyoruz.