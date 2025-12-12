Tümü Webekno
Windows 11 Temasından Sıkılanlara Müjde: Microsoft, Yüzlerce Temayı Bir Araya Getirdi!

Microsoft, Windows 11'deki Microsoft Store uygulamasına "Temalar" bölümü ekledi. Kullanıcılar, bu bölüm üzerinden yüzlerce temayı inceleyip, bilgisayarlarını kişiselleştirme imkânı bulacaklar. İşte detaylar...

Windows 11 Temasından Sıkılanlara Müjde: Microsoft, Yüzlerce Temayı Bir Araya Getirdi!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan Windows 11 kullanıcılarını çok sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, bilgisayarlara yüklü olarak gelen "Microsoft Store" uygulamasına yeni bir bölüm ekledi. "Temalar" olarak isimlendirilen bu bölüm, Windows 11'i kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar için harika seçenekler sunacak.

Aslına bakacak olursak Microsoft, Windows'un özelleştirilebilmesi her zaman önemsedi. Bugün basit Google araması yaparak bile Windows 11 tonla temaya ulaşabiliyorsunuz. Şirket, Microsoft Store'daki Temalar bölümü ile yüzlerce kişiselleştirme seçeneğini kullanıcılara doğrudan sunmuş oldu. Dileyen kullanıcılar, kendi ilgi alanları doğrultusunda bir tema seçip, hemen kullanmaya başlayabilecekler.

Aklınıza gelebilecek her kategoride temalar bulabileceksiniz!

Başlıksız-1

Microsoft Store'a eklenen Temalar bölümünde sayısız kategori bulunuyor. Bu bağlamda; doğa tutkunları için mevsim, çiçek veya deniz odaklı temalar sunuluyor. Oyuncular için ayrı, animasyon tutkunları için ayrı ayrı temalar bulunuyor. Açık konuşmak gerekirse Microsoft, tüm kullanıcılarını düşünmüş durumda.

Seçtiğiniz bir temayı tek tuşla kullanmaya başlayabiliyorsunuz!

Başlıksız-1

Microsoft Store'da bulunan yüzlerce temadan birini seçtiğinizi varsayalım. Yapmanız gereken tek şey, temanın mağaza sayfasındaki "Temayı uygula" butonuna tıklamak. Sistem, temaya ait dosyaları otomatik olarak indiriyor ve kurulumu tamamladığı gibi çalıştırmaya başlıyor. Görev Çubuğu, uygulama başlıkları, menüler ve duvar kâğıtları, anında yeni temaya dönüştürülüyor.

Yeni Windows 11 Güncellemesi, Yeni Sorun: Bu Sefer de Karanlık Mod Bozuldu! Yeni Windows 11 Güncellemesi, Yeni Sorun: Bu Sefer de Karanlık Mod Bozuldu!

Diyelim ki indirdiğiniz bir Windows 11 temasını beğenmediğiniz. Eski temaya dönmek de çok kolay. Böylesi bir senaryoda Ayarlar > Kişiselleştirme > Temalar yolunu izlemeniz yeterli. Karşınızdaki ekranda Windows 11'in varsayılan temalarına ek olarak kendi seçtiğiniz temaları da görebileceksiniz.

