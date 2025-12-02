Yeni Windows 11 Güncellemesi, Yeni Sorun: Bu Sefer de Karanlık Mod Bozuldu!

Windows 11'in karanlık mod deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan yeni güncelleme, tam aksine mevcut deneyimin doğru çalışan kısımlarını da bozdu.

Microsoft, Windows 11 için yayımladığı son güncellemeyle karanlık mod deneyimini iyileştirmeyi hedefliyordu ki öyle de oldu. Özellikle Dosya Gezgini’nde dosya kopyalama, taşıma ve silme gibi işlemlerde görülen pencereler sonunda karanlık modla uyumlu hâle geldi ancak güncelleme, düzgün çalışan kısımları bozdu.

Yeni güncellemeyi (KB5070311) yükleyen kullanıcılar, karanlık mod açık olsa bile Dosya Gezgini’ni her açtıklarında ekranda kısa ama rahatsız edici bir beyaz flaş belirdiğini söylüyor. Microsoft da bu hatayı doğrulayarak üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Dosya Gezgini anlık olarak beyaz renkte açılıyor

Karanlık mod kullanıyorsanız kuvvetle muhtemel karanlık ortamda da çalışıyorsunuzdur. Hâl böyle olunca bu tarz bir hata anlık “flash bang” etkisi yaratıyor. Eğer Microsoft'un bu sorunu düzeltmesini beklemek istemiyorsanız Windhawk modunu tercih edebilirsiniz.

Microsoft yakın gelecekte bu sorunu çözmenin yanı sıra Çalıştır (Run) penceresinin de karanlık moda geçmesi ve ilerleme çubukları, grafik görünümleri ile hata/onay pencerelerinde de ek düzenlemeler yapmayı planlıyor.