Microsoft, Windows 7'ye verdiği desteği dün itibarıyla sonlandırdı. Teknoloji devi aylardır, kullanıcıların Windows 10'a geçmeleri gerektiğini söylüyor ancak tüketiciler, bu durumu çok da önemsemiyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, popüler işletim sistemlerinden olan Windows 7'yi dün son kez güncelledi. Şirket, sunduğu güncellemenin ardından Windows 7'yi kendi kaderine terk etti. Windows 7 kullanıcıları, bundan sonra herhangi bir güvenlik güncellemesi almayacaklar ve güvenlik risklerine karşı korumasız olacaklar.

Microsoft, bir süredir Windows 7 kullanıcılarının Windows 10'a geçmesi gerektiğini söylüyor. Ancak Microsoft ne yaparsa yapsın Windows 7 kullanıcılarını vazgeçiremedi ve bugün bile hala çok sayıda bilgisayar, Windows 7 işletim sistemiyle çalışıyor.

Windows 10, Microsoft'un halihazırda en popüler işletim sistemi. Ancak kullanıcılar, Windows 7'den de fazlasıyla memnunlar. Çünkü Windows 7, Windows 10'daki kadar kompleks bir yapıya sahip değil ve kullanıcılar, bugün bile istedikleri pek çok işlemi Windows 7 üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca Windows 7, piyasaya sürüldüğü 2009 yılından beri kullanıcıların görünüş itibarıyla alışmış oldukları bir arayüze sahip.

Microsoft'un kullanıcılara sunduğu Windows 10'a geçiş tavsiyelerine kimsenin kulak asmamasının asıl nedeni, Windows 10'un Windows 7 kullanıcıları için istedikleri seviyede bir farklılık sunamıyor olması. Windows 7 kullanıcılarına göre Windows 10, Windows 7'nin zaten sunduğu özellikleri sadece, daha ağır bir işletim sistemiyle sunuyor. Aslına bakacak olursak tüketicilerin, bu konuda fazlasıyla haklı olduğunu söyleyebiliriz.

400 milyondan fazla bilgisayar, Windows 7 kullanmaya devam ediyor

Pek çok platforma göre Windows 7, hala milyonlarca bilgisayarda aktif olarak kullanılıyor. Hatta "Computerworld" isimli bir platforma göre Windows 7, 31 Ocak itibarıyla tüm Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarların yüzde 29.7'sine hayat veriyor olacak. Computerworld'ün oranı, ocak ayı sonunda 446 milyon bilgisayarın hala Windows 7 kullanacağını ortaya koyuyor.

Windows 7 ile ilgili veri yayımlayan tek kuruluş Computerworld değil. Popüler bir teknoloji platformu olan ZDNet'e göre ise Windows 7 kullanan bilgisayar sayısı, 200 milyonun üzerinde ancak 446 milyon seviyesinde değil. Her iki platformun açıkladığı rakamlar arasında ciddi bir fark var ancak yine de açıklanan veriler, en az 200 milyon bilgisayarın Windows 7 ile çalıştığını açıkça ortaya koyuyor.