Ulusal Güvenlik Ajansı, yaptığı bir açıklamada Windows 10 işletim sisteminde oldukça ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ve kullanıcıların verilerinin çalınabileceğini açıkladı. Fakat bu güvenlik sorununu ne zaman tespit ettiğine dair açıklama yapmayı reddetti. Bu da kafalarda soru işaretleri oluşmasına yol açtı.

ABD’nin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Windows 10 işletim sisteminde oldukça ciddi bir güvenlik açığı tespit etti. Washington Post’un açıklamalarına göre, tespit edilen bu güvenlik açığı, kullanıcıların takip altına alınmasına hatta büyük veri kayıpları yaşamalarına sebep olabilir. Fakat NSA’nın, tıpkı geçmişte olduğu gibi, Windows 10 işletim sisteminde buldukları bu güvenlik açığını bir sır olarak tutmuş olabileceği ve casusluk amaçlarıyla faydalanmış olabileceği de tartışmalar arasında.

NSA, geçmişte Windows 10 işletim sisteminde bulduğu zayıf noktaları ve güvenlik açıklarını kullanarak WannaCry ve EternalBlue üzerinden yıllar boyunca kendi amaçlarına hizmet etmeyi bildi. Amerikalı ajans, sistemin güvenliğindeki zayıf noktaları hacklemeyi başarmıştı ancak Shadow Brokers adlı bir Rus hacker grubunun şüpheleri üzerine, NSA’nın eylemleri ortaya çıkarılmıştı.

NSA, yaptığı açıklamalarda Windows 10 ve Windows Server 2016 işletim sistemlerinde bir güvenlik sorunu olduğuna onay getirdi. Fakat bu sorunu ne zaman tespit ettiğine dair herhangi bir açıklama yapmayı reddetti ve Microsoft bu sorunu düzeltene kadar da başka bir detay paylaşmayacağını belirtti.

Kullanıcıların verileri çalınabilir:

İşletim sisteminde bulunan güvenlik açığının ‘crypt32.dll’ adlı bir Windows bileşeninde olduğu öne sürülüyor. Microsoft, bu bileşenin temel görevinin ‘kripto mesajlaşmayı’ sağlamak olduğunu belirtti. Bu da demek oluyor ki, sistemin bu parçasında bulunan herhangi bir güvenlik açığı, Windows bilgisayarlardaki kimlik doğrulama işlemlerini etkilemesinin yanı sıra Internet Explorer ve Edge tarayıcılarındaki gizli verilerin de kötüye kullanılmasına olanak sağlayabilir.

Windows 10 işletim sistemindeki bu güvenlik açığının çözümü, ABD ordusu gibi kullanıcıların da dahil olduğu önde gelen müşteriler için çoktan sunuldu bile. Elde edilen bilgiler, Microsoft’un bütün kullanıcıları için bir güvenlik yamasını yarın sunacağına işaret ediyor. Uzmanlar, Microsoft’un yaşadığı bu büyük sorunu acilen çözmeleri gerektiğine de dikkat çekiyor.

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