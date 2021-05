The Witcher: Old World, 1 Günde 2,5 Milyon Dolara Ulaştı

CD Projekt Red ve Go On Board tarafından geliştirilip Kickstarter'da satışa sunulan Witcher: Old World, 11 Haziran'a kadar planlanan satış rakamlarını bir günde geçerek 2,5 milyon dolar kazandı.

Witcher dünyası, dijital platformlara gelen oyun ve dizisiyle birlikte genişlemeye devam ederken CD Project Red ve Go On Board, geçtiğimiz aylarda Witcher'ın kutu oyun versiyonu Witcher: Old World'ü piyasaya süreceklerini açıklamıştı. Oyun, Kickstarter projesi olarak satışa sunuldu ve 300 bin dolar olarak belirlenen satış hedefi, kısa bir süre içerisinde milyon dolarlara ulaştı. Hem Witcher evrenine hakim olanlara hem de deneyimsiz oyunculara hitap eden yeni oyun, sadece bir günde 2,5 milyon dolar değerinde satış yaptı. Oyunun Kickstarter süresi 11 Haziran'da bitecek olmasına rağmen geliştiriciler, Withcer: Old World'ün daha da iyi bir hale gelebilmesi için oyuna gelen desteğin sürdürülmesini istiyor. 11 Haziran'a kadar planan Kickstarter hedefine 1 günde ulaşıldı 2-5 kişi arası oynanabilen Witcher: Old World, Geralt of Rivia döneminden öncesini konu alıyor ve oyuncular School of Wolf, Engerek, Kedi, Ayı veya Griffin olmak üzere 5 canavar avcısı rolünden birini üstleniyor. Oyunda amaç, genç cadıların seçimlerine göre hareket ederken bir yandan diğer oyuncularla anlaşma sağlamak ve temsil ettikleri okulların onurunu korumak. Witcher hayranlarını son derece mutlu eden bir haber olarak gündeme gelen oyun, piyasaya sürüldüğü andan itibaren de yapımcılarını mutlu etmeye başladı. Witcher: Old World'ün Kickstarter'daki toplam satış hedefi tam tamına 306 bin 452 dolardı. Oyun, çok kısa bir süre içerisinde toplamda 2,5 milyon değerinde satış gerçekleştirmeyi başardı.

Kaynak : https://screenrant.com/witcher-old-world-board-game-kickstarter/

