Warner Bros, koronavirüs nedeniyle defalarca ertelenmek zorunda kalan yeni filmi Wonder Woman 1984'le ilgili kritik bir karar aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, filmin 25 Aralık'ta, açık olan salonların yanı sıra HBO Max'te de yayınlanacağı ifade edildi. Üstelik HBO Max aboneleri, bu filme erişmek için ekstra bir ödeme yapmayacaklar.

2020 yılını baştan sona etkileyen koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi de sinema oldu. Sinema salonlarının kapanmasının yanı sıra pek çok film çekiminin yarıda kalması, sektörü adeta alt üst etti. Elbette bu durumlardan etkilenen şirketlerin başında da Warner Bros geliyordu. Şirket şimdiyse, 2020 yılında yılan hikayesine dönen yeni filmi Wonder Woman 1984 için aldığı yeni bir kararı duyurdu.

Wonder Woman 1984, normal koşullarda çoktan vizyona girmiş olacaktı. Ancak salgın nedeniyle defalarca ertelenen film için verilen son tarih, 25 Aralık'tı. Warner Bros yetkilileri, filmin bu tarihte ABD'deki sinema salonlarında seyircilerle buluşacağını söylemişti. Ancak yaşanan gelişmeleri yeniden değerlendiren ekip, Wonder Woman hayranlarının yüzünü güldürecek bir karara imza attı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre film, sinema salonlarıyla birlikte dijital platform üzerinden de yayına girecek.

Wonder Woman 1984, sinemalarla birlikte HBO Max üzerinden de yayınlanacak

Warner Bros tarafından yapılan açıklamalara göre film, açık olan tüm sinema salonlarına ek olarak, HBO Max üzerinden de yayına girecek. Üstelik HBO Max kullanıcıları, bu filmi izleyebilmek için ekstra bir ödeme yapmayacaklar. Bunun önemli olduğunu açıkça belirtmemiz gerekiyor çünkü Disney'in Mulan isimli filmi, Disney Plus üzerinden yayınlandığında ekstra maliyete yol açmıştı. Wonder Woman 1984'te ise böyle bir şey yaşanmayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan WarnerMedia CEO'su Jason Kilar, tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini, bu yüzden de kritik kararların alınması gerektiğini ifade etti. Bu kararı alırken, tüketicilerin beklentilerini ve mevcut koşulları değerlendirdiklerini söyleyen Kilar, bu kararla birlikte Wonder Woman hayranlarına tercih imkanı sunmuş olduklarını belirtti.

HBO Max'in olmadığı Türkiye gibi ülkelerde nasıl bir yol izlenecek?

Warner Bros tarafından yapılan açıklamalarda, HBO Max'in hizmet vermediği ülkelerde neler yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Yani Türkiye gibi ülkelerdeki Wonder Woman hayranlarının, filmin sinemalara gelmesini beklemeleri gerekecek. Ancak koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde alınan son kararlar, sinema salonlarının yıl sonuna kadar kapatılmasına yol açtı. Hal böyle olunca da Türkiye'deki Wonder Woman hayranları, bu filmi bir süre daha bekleyecekler gibi görünüyor.

Wonder Woman 1984, Wonder Woman'ın 80'li yıllardaki maceralarına odaklanacak. Max Lord ve Cheetah isimli iki düşmanın karşısına çıkacak olan Wonder Woman, aksiyon dolu anlara sahne olacak. Patty Jenkins tarafından yönetilen filmin başrolünde ise Gal Gadot yer alıyor.