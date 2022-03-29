Bundle bünyesinde yüz binlerce Türk oyuncuya ulaşan Wordle Türkçe'de en başarılı olan şehirler açıklandı. Listenin başında Kayseri yer aldı.

Son haftalarda dünyayı kasıp kavurmaya devam eden kelime oyunu Wordle, ülkelerde de oyunu ana dilinde oynamak isteyenler için yerel alternatifleriyle adından bahsettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Wordle’da dünyanın en başarılı ülkeleri açıklanırken, bugün de Wordle’ın Türkiye karnesi paylaşıldı.

Şubat 2022’den bu yana Bundle bünyesinde olan Wordle Türkçe, toplamda 2,5 milyon kullanıcıya ulaştı. Twitter’da 290 bin kez skor paylaşımı yaptırdığı, her gece 00.00 – 01.00 saatleri arasında yeni günlük kelimeyi çözdürdüğü ve yeni uyku öncesi rutini oluşturduğu açıklanan oyunda en başarılı olan şehirler de açıklandı.

Wordle Türkçe'de en başarılı şehir Kayseri

Bundle tarafından paylaşılan bilgilere göre Wordle Türkçe’de en başarılı olan şehir Kayseri oldu. Kayseri’yi ikinci sırada Kahramanmaraş takip ederken, üçüncü sırada İstanbul yer aldı. Başkent Ankara yedinci sırada kendine yer bulurken İzmir, Bursa, Antalya gibi iller ilk 10 içine giremedi.

Wordle Türkçe’de en başarılı olan 10 il şu şekilde:

Kayseri Kahramanmaraş İstanbul Konya Adana Samsun Ankara Denizli Eskişehir Mersin

En zor kelime ‘elips’ oldu:

Wordle Türkçe’de şu ana kadar oyuncuları en fazla zorlayan kelime ‘elips’ oldu. Oyuncuların %51’i oyunu oynarken kelimeyi ancak dördüncü ve sonraki denemelerinde buldu. Ortalama kelime tahmin süresiyse 3 dakika 32 saniye olarak ölçüldü.