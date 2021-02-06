Günümüzün en popüler çok oyunculu oyunlarından birisi olan World of Tanks, çıkışından 10 yıl sonra Steam'e geliyor. Oyunun Steam'de ne zaman indirilebilir olacağı henüz netleşmemiş durumda.

Ağustos 2010'da piyasaya sürülen ve kısa süre içinde büyük bir popülerlik kazanan World of Tanks, günümüzde bu popülerliği korumaya devam ediyor. Wargaming tarafından geliştirilen oyun, World of Tanks Blitz isimli versiyonuyla mobil oyuncular ve Steam oyuncuları için de yayınlanmıştı.

Fakat World of Tanks'ın orijinal ve yüksek kaliteli grafiklere sahip olan sürümü hiçbir zaman Steam kullanıcılarına sunulmadı. Bu sürümü oynamak için World of Tanks'ı oyunun kendi sitesinden indirmeniz gerekiyordu. Geçtiğimiz günse Wargaming'ten oyunun popülerliğini daha da artıracağını tahmin ettiğimiz bir açıklama geldi.

World of Tanks, Steam'e geliyor:

Wargaming, daha önce hiç Steam'e gelmeyen World of Tanks'ın yakında Steam'e geleceğini duyurdu. Oyun için bir Steam sayfası da oluşturuldu. Oyunun ne zaman geleceğine dairse net bir tarih verilmedi. Şirket, Steam'de paylaştığı duyuruda Steam oyuncularının herhangi bir sınırlama olmadan diğer PC platformlarındaki oyuncularla etkileşimde olabileceklerini de belirtti.

Uzun bir süredir milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam eden World of Tanks, II. Dünya Savaşı ve 20. yüzyılın ortalarında üretilen veya prototip olarak tasarlanan 600'den fazla tanka ev sahipliği yapıyor. 10 farklı seviyede tanka sahip olan oyunda bir sonraki seviyedeki tanka ulaşmak için önceki seviyedeki tankın parçalarını ve yeni tankı, oyunda topladığınız puanlarla araştırmanız gerekiyor.

World of Tanks, 2010 yılındaki çıkışından bu yana sürekli yeni içerikler almaya devam etti ve devam da ediyor. Oyun, yıllar içinde yeni güncellemelerle yeni oyun modlarına, haritalara, yeni ülkelere ve tanklara sahip oldu. Ayrıca her yıl gelen büyük güncellemelerle oyunun içinde ufak ya da büyük çaplı değişiklikler yapılarak oyunun tazeliği korunuyor.