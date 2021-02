Prince of Persia: Sands of Time Remake Süresiz Ertelendi

Ubisoft'un Eylül 2020'de duyurduğu Prince of Persia: Sands of Time Remake, bugün ikinci ertelemesini yaşadı. Fakat bu kez oyunun yeni çıkış tarihi belirtilmedi. Geliştirici ekip, paylaştığı mesajda oyunun beklentileri karşılaması için ertelendiğine dair ipucu verdi.

Ubisoft'un yıllar önce oyuncuları kendisine bağladığı serisi Prince of Persia, maalesef uzun bir süredir kendisini hiç göstermedi. Seriye dair yeni oyun iddiaları sürekli yapılsa da beklenen yeni oyun bir türlü gelmedi. Fakat Ubisoft'un Prince of Persia: Sands of Time'ı yeniden yapacağı duyurulunca tüm gözler Ubisoft'a çevrilmişti.

Ubisoft, Prince of Persia: Sands of Time Remake'i duyurduğunda oyunun çıkış tarihini 21 Ocak olarak açıklamıştı. Fakat bu tarih ardından 18 Mart olarak güncellenmişti. Oyuncular, önümüzdeki mart ayını beklerken bugün bir kötü haber daha geldi. Serinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda oyunun bir kez daha ertelendiği duyuruldu.

Prince of Persia: Sands of Time Remake yeniden ertelendi:

Prince of Persia resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda oyunun geliştirici ekibinin mesajına yer verildi. Ekip, oyunu en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirterek çıkış tarihini "ileri bir tarihe" erteleme kararı aldıklarını ifade etti. Yani Prince of Persia: The Sands of Time Remake için yeni bir çıkış tarihi gösterilmedi.

Geliştirici ekip, bu gelişmenin oyun üstünde çalışan ekiplerin orijinaline daha sadık olan ve daha güncel hissettiren bir "remake" yapmalarını sağlayacağını söyledi. Son olarak oyunun geliştirme süreci hakkında paylaşım yapılmaya devam edileceği ifade edilerek tüm oyunculara destekleri için teşekkür edildi.

Prince of Persia: Sands of Time Remake, 2020'nin Eylül ayında duyurulduğunda oyunculardan oldukça fazla tepki toplamıştı. Gerçek bir remake bekleyen oyuncular, gördükleri tanıtım görüntülerinde karşılaştığı manzarayla pek de mutlu olmamışlardı. Umuyoruz ki oyun tüm beklentileri karşılayan bir şekilde en kısa sürede piyasaya sürülür.