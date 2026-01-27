World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone ve Diablo'nun geleceğini "Blizzard The Next Chapter"da açıklanacak

Blizzard Entertainment, 35. kuruluş yıl dönümüne özel “The Next Chapter” adı verilen özel bir etkinlik serisi duyurdu. Ocak sonu ve Şubat başında düzenlenecek etkinliklerde World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone ve Diablo evrenlerinin geleceğine dair önemli duyurular yapılacak.

Blizzard, 2026 yılına şirket tarihinin en önemli dönüm noktalarından biriyle giriyor. 35. yılını kutlamaya hazırlanan şirket, bu kapsamda “The Next Chapter” adını verdiği dört ayrı dijital sunumdan oluşan yeni bir etkinlik serisi duyurdu. 29 Ocak – 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu sunumlar, Blizzard’ın en popüler markalarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine ışık tutacak.

Duyuru, Blizzard’ın oyun tarihine damga vuran yapımlarını nostaljik bir bakışla ele alan kısa bir tanıtım videosu eşliğinde yapıldı. Şirket, bu etkinliklerle birlikte hayranlara “yeni bir dönemin” başladığı mesajını veriyor. “The Next Chapter” serisinin ilk etkinliği, World of Warcraft: State of Azeroth sunumu olacak. 29 Ocak’ta düzenlenecek bu etkinlikte WoW’un mevcut durumu, gelecek güncellemeleri ve uzun vadeli yol haritası ele alınacak.

4 Şubat’ta düzenlenecek Overwatch Spotlight etkinliği ise Blizzard’ın kahraman nişancı oyununun 2026 yılına yönelik planlarına odaklanacak. Yeni içerikler, olası karakterler, haritalar ve oyun içi sistemlere dair detayların bu sunumda paylaşılması bekleniyor. Blizzard’ın dijital kart oyunu Hearthstone için düzenlenecek özel sunum ise 9 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Hearthstone Spotlight etkinliğinde yeni kart setleri, oyun modları ve denge değişikliklerine dair duyurular yapılacak.

Serinin son etkinliği, Diablo 30. Yıl Dönümü Spotlight olacak. 11 Şubat’ta düzenlenecek bu özel sunumda Diablo serisinin geçmişi ve geleceği ele alınacak. Diablo IV ve serinin sonraki adımlarına dair yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Blizzard, “The Next Chapter” etkinliklerinin yalnızca bir başlangıç olduğunu da vurguluyor. Şirket, bir sonraki büyük etkinliği olan BlizzCon 2026’nın 12–13 Eylül tarihlerinde, ABD’nin Anaheim kentinde düzenleneceğini resmen doğruladı.