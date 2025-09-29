World Wide Web'in Kurucusu, İnternet ile İlgili En Büyük Pişmanlığını Açıkladı

World Wide Web'in kurucusu olmasıyla internetin babalarından olarak nitelendirilen Tim Berners-Lee, pişmanlığını açıkladı. Berners-Lee, internetin günümüzdeki durumuna dikkat çekti.

Tarihin en büyük icatlarından biri olarak nitelendirebileceğimiz internetin temel yapı taşlarından biri olan World Wide Web, 1989 yılında **Tim Berners-Lee **tarafından yaratılmıştı. Berners-Lee, http ve URL gibi önce fikirlerin arkasındaki beyindi ve kaynak kodunu herhangi bir telif olmadan ücretsiz bir şekilde kullanıma sunmaya karar vermişti.

Şİmdi ise Tim Berners-Lee’den bazı yeni açıklamalar geldi. Dünyaca ünlü bilgisayar bilimci, WWW’yi ortaya çıkardıktan sonraki pişmanlıkları hakkında konuştu. Tamamen ücretsiz olarak çıkarmasını ve şimdiki durumu detaylandırdı.

Berners-Lee’ye göre internet, günümüzde ana amacından saptı

Berners-Lee’nin Guardian’a verdiği açıklamalarına göre World Wide Web’i herkesin kullanabilmesi gerekiyordu. İnsanlardan her yükleme veya arama yaptıklarında para istenemezdi, **başarılı olması için bedava olması gerekiyordu. **Yani Berners-Lee, icadının herkes için çalışması istediğini ve bu yüzden bedava yapmayı tercih ettiğini söylüyor. Bu karar, Berners-Lee’nin de görev aldığı CERN tarafından verildi ve internet ücretsiz bir şekilde yaygın olarak kullanılmaya başladı.

Ancak Berners-Lee, bugüne baktığında bazı pişmanlıklara neden olduğunu da ekliyor. Ona göre bedava internet dünya çapında bir platformda yaratıcılığı ve iş birliğini teşvik etmesi gereken bir şeydi. Ancak bu vizyon günümüzde bambaşka bir şeye dönüştü. İfadelerinde şunları kullanıyor: “Bugün icadıma bakıyorum ve şu soruyu sormak zorundayım. İnternet hâlâ bugün tamamen bedava ve özgür mü? Hayır, tamamı değil.”

Berners-Lee, kullanıcı verilerini toplayan ve satan büyük teknoloji firmalarını örnek gösteriyor, gözetim ve baskının arttığını söylüyor. Ayrıca özellikle sosyal medyadaki algoritmaların yükselişini ve genç zihinlere her türlü zararı verebildiğini de ekliyor. Yani ilk ortaya çıkma amacından çok saptığını düşünüyor.