X (Twitter), geçen yıl tanıttığı Çevreler özelliğini 31 Ekim'de sonlandıracağını duyurdu. Circles olarak da bilinen özellik, kullanıcıların yalnızca seçtikleri kişilerin görebileceği gönderiler paylaşmasına olanak tanıyordu.

X (Twitter), Ağustos 2022’de Türkçeye “Çevreler” olarak geçen “Circles” isimli bir özellik tanıtmıştı. Henüz Elon Musk başa geçmemişken çıkan bu özellik, kullanıcıların sadece seçtikleri kişilere özel gönderiler paylaşmasına olanak tanıyordu.

Ancak şirketin bugün platformdan yaptığı açıklama, Çevreler özelliğinin kapatılacağını gösterdi. Şirket, Çevreler hakkındaki yardım sayfasına da bu bilgiyi ekledi.

Çevreler, 31 Ekim’de kalkıyor

Yapılan açıklamada, “X, 31 Ekim 2023 itibarıyla Çevreler özelliğini sonlandıracak” ifadeleri kullanıldı ve ekim sonunda artık özellikten yararlanılamayacağı belirtildi. Platform, bu tarihin ardından kullanıcıların çevrelerinin göreceği gönderiler oluşturamayacağını ve yeni kişiler ekleyemeyeceğini aktardı.

X’e göre kişiler, takibi bırakarak Çevreler özelliğinden çıkarılabilecek. Platform, bunu yapmak için aşağıdaki adımların izlenilmesi gerektiğini söylüyor.

Adım #1: X’e giriş yapın.

X’e giriş yapın. Adım #2: Çevrelerinizde hesaba gidin ve takibi bırakın.

Bunları yaptıktan sonra istediğiniz hesabı Çevrenizden çıkarmış olacaksınız. Çıkarılan hesaplar, Çevreler özelliğine dahil gönderilerinizi göremeyecek. Bu hesapları tekrar takip ettiğinizde Çevrenize eklenmeyeceğini de belirtelim.

Çevreler özelliğini kullananlar, bazı istenmeyen problemlerle karşılaşmıştı

Çevreler özelliği her ne kadar kullanışlı görünse de geçmişte problemler yaşamıştı. Bazı kullanıcılar, bu özellik kapsamında atılan gönderilerin seçili kişiler dışında başkaları tarafından görüntülendiğini belirtmişti. Hatta hiç takipleşmedikleri insanların bu özel gönderileri gördüğünü söyleyenler bile vardı.

X, neden böyle bir karar aldığı konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak son zamanlarda Çevrelere benzer bir işlevi de olan “Topluluklar” özelliğine daha çok yoğunlaşmaya başlamıştı. Bu nedenle böyle bir karar alınmış olabilir.