X Premium'un Türkiye Fiyatına %70 İndirim Geldi!

X Premium sisteminin 3. yıl dönümüne özel bir kampanya başlatıldı. Sınırlı süreli kampanya kapsamında X Premium ve X Premium+ abonelikleri, çok daha uygun fiyatlarla satın alınabilecek. İşte detaylar...

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, kullanıcıları sevindirecek bir kampanya başlattı. Şirket, bu kampanya kapsamında X Premium ile X Premium+ abonelik paketlerine indirim yaptı. Eğer X'te mavi tik almanın yanı sıra para kazanmanızı bile sağlayan bu sisteme dahil olmak isterseniz bu fırsatı kaçırmasanız iyi olur.

Peki X Premium ile X Premium+ abonelik paketi fiyatları nasıl değişti? Kullanıcıların ne kadar ödeme yapmaları gerekecek? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

İşte X Premium güncel fiyatları:

Şirketin resmî açıklamasına göre X Premium abonelik paketi satın almak isteyen kullanıcılar, kampanya kapsamında ilk ay 50 TL, sonraki aylarda ise 150 TL ödeme yapacaklar. X Premium+ aboneliği satın almak isteyen kullanıcılar ise ilk ay için 399 TL, sonrası için 1.450 TL ödeme yapacaklar.

Kampanya ne zamana kadar geçerli?

X Premium sayfasında, bu kampanyanın Premium aboneliğinin 3. yıl dönümü için başlatıldığı ifade ediliyor. Şirketin açıklamasına göre indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların 5 Aralık tarihine kadar zamanları var. Bu sürenin sonunda eski fiyatlandırma devam edecek.

