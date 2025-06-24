X'in çeşitli avantajlar sunan Premium abonelik fiyatlarına zam geldi. Peki güncel abonelik ücreti ne kadar oldu? İşte X Premium ve X Premium+ güncel fiyatları...

Günümüzde çevrim içi platformlar, kullanıcı deneyimini artırmak için farklı abonelik paketleri sunuyor. Bu paketler arasında öne çıkanlardan biri de X Premium+. Standart kullanıcı deneyiminin çok daha ötesine geçmek isteyenler için sunulan bu paket, özellikle reklamsız kullanım, içeriklerden para kazanabilme, öncelikli destek ve Grok AI gibi avantajlarıyla dikkat çekiyor. Ancak X Premium+ aboneliği, an itibarıyla Türkiye'de zamlanmış durumda. Tabii diğer paketlerde de zam var...

Peki X Premium+ tam olarak ne işe yarıyor? Bu abonelik paketinin fiyatları nasıl değişti? Bu içeriğimizde X Premium+ ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

X Premium+ nedir?

X Premium+, X platformunun sunduğu en kapsamlı abonelik seçeneklerinden biridir. Temel olarak kullanıcıya:

Tamamen reklamsız

En büyük yanıt öne çıkarma

Makale yazma

Radar

SuperGrok

gibi avantajlar sunar. Tabii bir alt paket olan X Premium'un sunduğu para kazanma, onay işareti, X Pro, Analytics ve Media Studio gibi özellikleri de bünyesinde taşır.

X Premium+ ne işe yarar?

Bu abonelik paketi, özellikle platformu sık kullanan ve tam kapasiteyle deneyimlemek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiştir. Onay işareti almak veya para kazanmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. X Premium+'ın sunduğu avantajlar sayesinde:

İçeriklere daha hızlı erişim sağlanır.

sağlanır. Reklamlar nedeniyle kesintiye uğramadan kullanım yapılabilir.

kullanım yapılabilir. Diğer kullanıcılar arasında öne çıkma imkânı sunulabilir.

imkânı sunulabilir. Para kazanılabilir .

. Üretken yapay zekâ Grok'a sınırsız erişim imkânı sağlanabilir.

X Premium+ abonelik ücreti

Paket Eski Fiyatı Yeni Fiyatı X Premium+ (Aylık) 1.450 TL 1.740 TL

X Premium+, aylık abonelik seçeneğinin yanı sıra yıllık abonelik seçeneği de sunuyor. Bu abonelik türünü tercih etmeniz durumunda aylık yapacağınız ödeme 1.432 TL, yıl boyunca yapacağınız toplam ödeme ise 17.184 TL olarak kayıtlara geçiyor.

X Temel ve X Premium abonelik ücreti

Versiyon Fiyatı X Temel 67,50 TL X Premium 180,00 TL

Tıpkı X Premium+ paketinde olduğu gibi X Temel ve X Premium abonelik ücretlerinde de hem yıllık hem aylık paketler sunuluyor. Yukarıdaki aylık paketlerin yanı sıra X Temel için 717,71 TL, X Premium içinse 1.883,99 TL karşılığında paket satın alabiliyorsunuz.

X Premium+, platform deneyimini en üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş özel bir abonelik paketidir. Eğer platformu yoğun şekilde kullanıyorsanız ve sunduğu tüm ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız, X Premium+ sizin için ideal seçenek olabilir. Ancak daha az öne çıkmak isterseniz X Premium da sizin için yeterli olacaktır. Tüm bunlarla işiniz yoksa X'i ücretsiz kullanmaya devam edebilirsiniz.