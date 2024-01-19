X'in Sesli ve Görüntülü Arama Özelliği Android'e Geldi

X, geçtiğimiz ekim ayından bu yana iOS kullanıcılarının deneyimlediği sesli ve görüntülü arama özelliğinin Android kullanıcıları için de kullanıma sunulmaya başlandığını belirtti.

Elon Musk'ın yaptığı değişiklikler ve garip açıklamalardan sonra pek çok tartışmaya sahne olsa da hala dünyanın en popüler mikro blog platformu olmayı sürdüren X (ya da eski adıyla Twitter), Ekim 2023'te iOS kullanıcıları için sesli ve görüntülü arama özelliğini kullanıma sunmuştu.

X'te mühendis olarak çalışmakta olan Enrique'nin yapmış olduğu son paylaşıma göre söz konusu özellik, Android kullanıcılarına da sunulmaya başlamış durumda. Enrique, paylaşımında "Sesli ve görüntülü arama, bugün itibarıyla yavaş yavaş Android kullanıcılarına da sunuluyor. Uygulamayı güncelleyin ve annenizi arayın" ifadelerini kullandı.

Sadece X Premium aboneleri arayabiliyor ama tüm kullanıcılar aranabiliyor

iPhone kullanıyorsanız ve "Benim neden bu özellikten haberim yok" diyorsanız özelliğin X Premium kullanıcılarına özel olduğunu belirtelim. İşin ilginç yanı, sadece X Premium kullanıcıları sesli ya da görüntülü arama başlatabiliyor olsalar da tüm kullanıcılar aranabiliyor. Yani X Premium abonesi bir arkadaşınız varsa, siz abone olmasanız bile sizi arayabilir.

Elon Musk'ın X'i "her şeyin uygulaması" yapma niyeti herkesçe bilinen bir gerçek. X'in CEO'su Linda Yaccarino da bu kapsamda sesli ve görüntülü görüşme özelliğini Ağustos 2023'te resmen duyurmuştu. Bu arada isterseniz X'in ayarlar menüsünden sesli ve görüntülü arama özelliğini kapatabileceğinizi, ayrıca sizi kimlerin arayabileceğini belirleyebileceğini söyleyelim.